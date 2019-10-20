刑事局公布詐騙博奕網站排名，提醒民眾注意。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警方分析博奕網站詐騙手法。（警方提供／胡欣男台北傳真）

詐騙集團與被害人的對話，以話術誘惑投資，最後封鎖帳號詐騙。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警政署165反詐騙專線統計，今年7至9月假投資博奕網站詐騙共83件，今天公布這些涉詐的博奕網，第1名為「馬力諾全球娛樂」7件，其餘依序為「頂尖集團」、「高登全球娛樂」、「WD環球國際」、「CIS環球娛樂」、「NCI新彩國際」，其餘博奕網站在詐騙得手後即關閉，令被害人防不勝防。

刑事局預防科表示，台中28歲童姓男上班族，日前在社群網站看到「投資博奕」廣告，歹徒誘使童男至「頂尖集團」博奕網站儲值，並以博奕遊戲讓童男依指示試玩，結果每次下注均命中，帳面資料也顯示獲利。

隨後歹徒又介紹其他投資報酬率更高的博奕遊戲，童男見帳面獲利持續增加，不疑有他，接連聽從指示至超商代碼繳費。然而，歹徒卻以各種話術不讓童男提領獲利，直接「不出金」，方驚覺受騙，共被詐騙170萬元。

另名台中20歲戴姓男大學生，日前在Instagram看到「投資博奕」廣告，私加LINE好友，歹徒以「掌握網站後台方程式」及「9成獲勝率」等話術，誘騙男大生投資，起初投注小筆資金果然獲利，歹徒又以「補本專案」、「特殊課程」等話術誘騙投入大筆資金。

男大生沒這麼多資金，歹徒不斷利誘，要男大生去辦貸款、跟友人借錢，當被害人依歹徒指示投注大筆資金後，卻發現投注資金全輸掉，歹徒又以「網路延遲」、「下錯單」、「入金量不足」等各種話術誘騙被害人再投入更多資金，被害人才察覺有異，向165查證才驚覺受騙，遭詐40萬餘元。

警方說，詐團會依據被害人財力，利誘對方食髓知味一直儲值，繼續騙，等對方要兌現時再封鎖。實際上帳面顯示的獲利都是詐團修改網頁程式，看得到領不到。

警方呼籲，歹徒進行假投資博奕網站詐騙，多透過LINE、Facebook、Instagram及Tinder等社群軟體，向不特定人士搭訕，散布「高投報率」投資廣告訊息，吸引不知情民眾進行投資詐騙。由於博奕網站衍生的假投資詐騙案件激增，警方已整合情資，全力追查掃蕩中。

(中時 )