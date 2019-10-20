年底求職、轉職，千萬別錯過桃園市政府為打造「亞洲．矽谷」，10月26日登場的「即起職追、贏向未來」就業博覽會，包括景碩科技、尚智半導體、中華精測科技、鴻佰科技、健策精密工業等60家知名大廠，將釋出超過2600個多元工作職缺。

活動將於10月26日10：00到14：00在中壢中正公園（桃園市中壢區中美路86號）舉辦，現場將會展示「桃園『有頭鹿』職能訓練場」職訓班訓練成果，包括品嚐美食小吃、重機械機具模型展示、野狼機車引擎分解展示、3D列印作品展示、肩頸按摩、時尚剪髮、人體彩繪、指甲彩繪等體驗外，更特別規劃了職涯占卜及求職RPG遊戲，只要找到指定RPG人物並成功回答問題，即可獲得限量的神秘小獎品。

今年與會的廠商包括景碩科技、尚智半導體、中華精測科技、鴻佰科技、健策精密工業、台全電機、皇昌營造、富邦媒體科技(富邦MOMO)、台灣玻璃、王品集團及全家等60家知名大廠，釋出超過2600個多元工作職缺，另活動亦特地邀請長期照顧服務機構設攤徵才，提供勞雇雙方媒合平台。

現場也邀請5家優質的鳳凰企業主進行微型創業成果展示，藉由鳳凰企業主展出自家產品，讓民眾可以體驗獨特創意小物及特色商品，以讓社會大眾更加了解微型創業內容；此外亦邀請國軍退除役官兵職業訓練中心共同展示今年的職訓成果，讓民眾更能瞭解不同類型的職業訓練。相關活動訊息可搜尋「即起職追，贏向未來」FB粉絲專頁、勞動局FB粉絲專頁瀏覽。

(中時 )