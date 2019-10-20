蔡英文總統左手腕受傷，戴上護腕，與民眾互動，改以擊掌替代。（王文吉攝）

大雅永興宮裡裡外外聚集爆滿民眾，爭相與蔡英文總統擊掌。（王文吉攝）

蔡英文總統（左二）在立法院長蘇嘉全（右一）、無黨籍立委洪慈庸（右二）陪同下，虔誠參拜永興宮天上聖母。（王文吉攝）

蔡英文致詞時細數3年多來的政績，懇請大家支持自己連任，國會也要過半，「否則蔡英文不好做事！」（王文吉攝）

蔡英文總統（右二）、無黨籍立委洪慈庸（左二）相互拉抬聲勢，喊出「總統連任、國會過半！」（王文吉攝）

無黨籍立委洪慈庸肯定蔡政府3年多以來的施政成果。（王文吉攝）

蔡英文總統20日南下台中參拜宮廟，上午11點半左右抵達大雅，除為自己爭取連任4年，並籲「國會也要過半，否則蔡英文不好做事！」蔡英文也與無黨籍立委洪慈庸互相拉抬聲勢，兩人合體徒步經過大雅第一市場時，一一與民眾擊掌致意，沿途受到熱烈歡迎。

蔡總統在立法院長蘇嘉全、內政部長徐國勇、交通部長林佳龍陪同下，前往大雅永興宮參拜天上聖母。蔡英文、洪慈庸徒步經過大雅第一市場，許多民眾夾道歡迎、爭相握手，麥克風手不斷高喊「擊掌就好了，大家擊掌就好了！」深怕蔡總統戴護腕的左手傷勢加劇。

蔡總統參拜永興宮，看到熱情民眾，感到非常高興。她全程以台語致詞，細數3年多來的政績，包括國艦國造、國機國造、離岸風電、外資加碼投資台灣、台商回流6100億元、芭樂外銷美國、阻擋非洲豬瘟及明年豬肉外銷等。

蔡英文說，她上任3年，打下將來10年的產業發展基礎，但得罪很多人；現在基礎打好了，問題一項一項解決，讓很多人認為政府很會做事。蔡英文也力挺洪慈庸繼續連任，未來中央、地方的溝通一定很順暢，籲大家支持少年世代的洪慈庸，準備接班、挑起台灣責任。

「為什麼我支持蔡總統？」洪慈庸說，她在4年前選舉時，特別去了解蔡總統的政見，這4年來，一一檢視，是否說到做到。洪說，年輕人不會聽口號，但我們會檢視政見是否一一落實，總統說要照顧老人、孩子，都做到了，老幼獲得照顧，也就是分擔年輕人的責任。

洪慈庸向在場群眾拜託，她說，除了總統當選連任，國會本土派也要過半，但只有總統守護台灣，一個人力量不夠，「我當媽媽了，我會照顧大家也照顧下一代的未來，我會和蔡總統並肩作戰，守護好台灣，守護好下一代。」

(中時 )