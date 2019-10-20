前總統陳水扁過去擔任立委時期曾因發言問題，引起當時同為立委的韓國瑜不爽，在質詢時用左手用力摑了陳水扁一巴掌，阿扁當場被打翻過去，足足住了三天醫院。後來阿扁也從立委一路當到總統。韓國瑜也是一路從立委、市長，到現在要選總統。就有網友好奇，兩人造勢場表現都極為優秀。但到底誰更了解基層民眾，引起討論。而網友留言幾乎一面倒。

網友arnold3在批踢踢政黑版發文，以「陳水扁當年有像韓國瑜那麼會選舉嗎？」，並解釋，韓國瑜現在已經打開造勢模式了，從苗栗到屏東，就算人沒到現場還是有很多熱情的支持者站出來。可見得韓國瑜的魅力不只是在高雄而已 ，主要還是台灣人苦太久了，所以當有人願意站出來改革政治，就會有很多人出來力挺。

原PO說，讓人不禁想起當年阿扁也是從三級貧戶、沒人認識的小律師，一步步從底層爬上來的，然後靠著強大的演說能力打動人心，反對『權貴』的連戰，跟韓國瑜的打法不謀而合，所以俗話說得民心者得天下，如果只是整天待在台北總統府還是市府講幹話，不真實去了解基層老百姓的生活的話，那勞工農民都不認為有義氣的。

而網友也紛紛留言回應，「阿扁煽動一流的好嗎」、「阿扁比韓國瑜還會選舉好嗎」、「阿扁強多了」、「阿扁不只會選舉，也會做事」、「選舉戰神你敢嘴」、「民進黨的選舉模式，還是阿扁留下來的範本」、「你問反了」、「以前公務員他X的超跩，被阿扁電到變成服務業」、「阿扁不只有煽動性還有政策論述能力，根本屌打韓」、「韓選舉是很強啦，但卡在本人論述不夠強」、「阿扁的選舉，這十年沒人比得上」、「扁遠勝韓好嗎？」。

(中時電子報)