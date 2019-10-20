《大政治大爆卦─無色覺醒》韓出征遭蛋襲 DPP羽翼下的民主？ 14:202019/10/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 《大政治大爆卦─無色覺醒》 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜今（19）日晚間赴台南參加造勢晚會，結束後要離開時，突然遭到不明人士丟雞蛋，不過並沒有打中韓國瑜，而是砸到一旁民眾。韓出征遭蛋襲，這就是民進黨羽翼下的民主？ 《大政治大爆卦─無色覺醒》帶您從不一樣的角度看政治、剖析時局。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #韓國瑜 #2020大選 也許您會感興趣 推薦閱讀 命理師洩天機 爆韓國瑜勝選2大王牌 00:202019/10/16 娛樂 熱呼呼的民心來了！韓國瑜請假與否 支持度一面倒 12:292019/10/16 政治 揭密！李佳芬爸爸第一次看完韓國瑜稱... 15:552019/10/17 政治 韓突圍 直面年輕人 04:102019/10/18 時論廣場 韓流2.0 馬規不能韓隨 04:102019/10/19 時論廣場 韓國瑜搭台鐵「永保安康」盼台灣人民永保安康 16:522019/10/19 政治 韓馬吳一起大進場 韓國瑜：你們挺民進黨已經夠了！ 19:462019/10/19 政治 韓國瑜台南遭丟雞蛋 謝寒冰PO文嗆蔡踹共！ 21:022019/10/19 政治 韓國瑜造勢離場遭蛋襲 韓辦驚人回應！ 21:412019/10/19 政治 與馬英九有無心結 從韓國瑜一個動作就知道了 06:202019/10/20 政治 政治熱門新聞 韓國瑜台南造勢 數千韓粉讚爆馬英九這段話！ - 政治 韓青年票真的慘？網PO清華大學街訪 驚問一句話 - 政治 戴國旗帽遭批腦殘...女韓粉霸氣反嗆被大讚！ - 政治 阿扁、韓國瑜選舉誰更強？網友回答竟一面倒… - 政治 預算中心抓到了 國安局檢驗「菜英文」卻不用證書 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。