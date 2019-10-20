Chapman: Are you serious right now!? This little 🤬#ALCSGame6 #HOUvsNYY pic.twitter.com/98kovrdzhV — Gus McDonald (@GusMcDonald) 2019年10月20日

洋基的美聯冠軍賽G6最後毀在守護神「古巴飛彈」查普曼(Aroldis Chapman)手裡，他在9局下平手時被太空人「阿土伯」艾爾圖維(Jose Altuve)敲了再見轟。洋基大概很難接受，在決生死的牛棚大戰裡出包的會是他們最信任的查普曼。

ESPN球評史密斯(Stephen A Smith)氣得推文大罵：「什麼鳥！我說過我從來都不相信查普曼。你自以為很聰明嗎？連投兩個時速84英里滑球，這是在搞什麼，他們打不到火球啊。超爛的配球，查普曼自作聰明了，如此而已。」

查普曼對付馬多納多(Martin Maldonado)時連飆速球將他K掉，之後的打者他混用大量滑球，超過他速球的數量。連兩顆滑球並不能說是自作聰明，因為前面的打者也沒打到。問題還是在於阿土伯太厲害了，查普曼最後那顆是外角球照樣被他拉回左外野，就算他猜到了那也是要有很大的力量。

2001年世界大賽G7，洋基救援王李維拉(Mariano Rivera)在9局下被追平，然後又被敲再見安輸給響尾蛇。這亦是經典鏡頭，但不能全怪李維拉，都打到這最後一刻，表示該做的都做了，只能給對手鼓鼓掌。如果太空人最後摘冠，查普曼齜牙的表情可能也會成為另一個經典。

(中時電子報)