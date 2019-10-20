日前環保署委託中央大學進行PM2.5化學成分監測分析，在板橋驗出塑化劑濃度1.27ppt，新北市環保局表示，法國巴黎、瑞典及希臘，檢測出濃度為台灣的1.2至5.4倍，故台灣驗出塑化劑並非特例，而是全球新興環境議題，確實應該重視，但不會造成人體健康影響，民眾不需恐慌。

環保局說明，據中央大學研究指出塑化劑濃度為1.27ppt ，單位是「兆分之一」，是常見單位ppm「百萬分之一」的十萬分之一，濃度極低，故不會對人體健康造成影響，民眾毋須擔心。

環保局表示，環保署委託中央大學從全國77個環保署測站和35個特殊性工業區測站中，僅先挑選含板橋在內的2個測站嘗試進行檢測，結果發現這2個測站均有塑化劑存在。

環保局強調，在研究報告中也特別說明，目前2個測站所測得的塑化劑，究竟是空氣中確實存在，還是檢測設備本身所造成的汙染影響，目前尚未確定，仍待進一步釐清。

故環保局呼籲，環保署應盡快確定產生的原因及來源，並全面擴大檢測範圍，在完整分析比較後，再審慎公布研究結果，較為妥適，否則會造成民眾恐慌。

(中時 )