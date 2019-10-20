移民署南區事務大隊台南專勤隊抓逃逸移工

一名印尼籍的男子「巴比」，因為想念在台非法打工的妻子，又聽說在台灣工作的薪資遠比故鄉來得高，四處借貸湊錢，辦理觀光簽證來台打黑工，沒想到工作不好找，又怕遭到查緝，與妻子四處躲藏，不只賺不到錢，有時一整天只能分食一碗泡麵果腹，處境堪憐，日前2人遭到移民署台南市專勤隊員查獲，並將他們遣送回國，夫妻倆反而鬆了一口氣，大嘆「終於可以回家了！」

移民署南區事務大隊台南專勤隊日前接獲線報，指出台中市龍井區一處民宅疑似有非法移工，經過布線調查，見時機成熟出動攻堅，一舉查獲5名非法移工，還有人試圖從破損的冷氣孔逃跑，但其中有對印尼籍夫婦檔，看到專勤隊員上門並不驚慌，面對詢問也從容回答，相當特別。

據了解，這對印尼夫妻的太太5年前到台灣幫傭，3年前不明原因落跑成了失聯移工，也和家中斷了聯繫，先生原先在馬來西亞工作，失業後在印尼無法謀生，又聽說去台灣工作可以有比較好的收入，於是向朋友四處借貸，好不容易湊到2萬塊錢申辦觀光簽證，在2017年時抵台，並輾轉得知太太消息，2人重新相會。

但非法居留的身分讓夫妻倆找工作時常常碰壁，就算有也是臨時工，收入並不好，相當不穩定，連餬口都有困難，常以泡麵果腹，專勤隊員找到2人時，他們的居住地點既狹小也髒亂不堪，甚至連窗戶都沒有，僅用紙板遮蔽風雨，生活環境很差，被查獲時身無分文，相當狼狽，還露出「總算得救了」的表情。

專勤隊幹員當下自掏腰包買麵包、鮮奶讓2人填飽肚子，調查後依法解送移民署高雄收容所，並將他們遣送回國；台南市專勤隊長熊德仁表示，非法雇用外來人口從事非法工作，被查獲將依就業服務法，裁處15萬元以上、75萬元以下罰鍰，5年內若再次違反，最重可面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科120萬元以下罰金。

(中時 )