兩岸關係緊繃，前副總統呂秀蓮今天批評藍綠兩黨「都在比芒果乾」，她說，韓國瑜傾中，蔡英文傾美，偏向哪邊都很危險，呼籲選民選擇她這個「第三條道路」，至於賴清德喊出團結，她認為這是賴期待「蔡賴配」所以會幫蔡講話，要民眾不要盲目的團結。

代表喜樂島參選2020總統的呂秀蓮今天帶著喜樂島立委候選人張余健掃街拜票，她說，張余健是媒體人出身，全世界進入網際網路時代後，媒體有了與過去不同的面貌，立法院亟需專業人才研擬媒體相關法案，呼籲民眾支持喜樂島提名的人選出線。

呂秀蓮今天上午掃街地點在台北市成功市場一帶，她說，這裡的成功國宅是眷村改建，她過去當桃園縣長時進行眷村改造，三年內就完成八千多戶，被國防部評鑑為第一名，還蓋了三十五所學校，讓很多人願意到桃園居住，也讓桃園市年輕化，居民平均年齡為38歲多，且擁有很好的就業機會和環境。

呂秀蓮強調，住在台灣的人守著同樣憲法，都要納稅，可是提到國家，有人說「我愛中華民國」，但也有人說不喜歡，這紛爭再搞下去，對國家發展而言非常可惜。

她主張國家建設和發展必須要從內部做起，將矛盾調和，如果她有機會當選，將會全力強化「三安」：讓國家安全、社會安定，人民安心。

她說，做為國家領導人，最重要的就是這三件事，過去總統沒有做的很好，大家也應去檢視未來的總統有沒有能力做好。

呂秀蓮強調，台灣雖有不同族群，但族群間應要和諧，在台灣的居民無論先後，大家都是一家親，不管過去是認同藍或綠，都要同心協力。

她也批評蔡英文再連任下去，台灣可能變成零邦交，若以後全世界沒有人承認我們，將會變成國際孤兒，下一任總統要有處理國際政治的能力，但無論在野黨還是執政黨提名的人選，都比「芒果乾」，提的都是亡國論，「比賽亡國有何意義？」

她呼籲藍綠回歸真相和真理，讓兩岸能和平中立，無論是韓國瑜的傾中，還是蔡英文的傾美，只要偏向其中一邊都很危險，「選我這是第三條道路」，她主張透過公民投票讓台灣成為和平中立國家，不是要與中國作對，中國也是「遠親近鄰」，讓大家不失顏面和平共處。

外傳近期有許多呂秀蓮連署站紛紛關門不再受理，呂秀蓮表示，原本全台灣有一百多個連署站，但很多都說受到壓力和關切，沒想到民主走了半天，竟然會有這樣的事情發生，「有人受到壓力這是事實」。

對韓國瑜造勢場子出現有人推動幫呂秀蓮連署，對此呂秀蓮說「我不知道，與其他候選人也沒有連絡」，她對支持者的善意表示肯定，強調連署是超黨派的。

媒體也詢問前行政院長賴清德在美國喊泛綠大團結，要求支持蔡英文總統連任，呂秀蓮說，她自己已離開民進黨，台灣有250個以上的的政黨，藍綠支持度不到一半，她相信選完後政黨版圖會改變。

至於賴清德說了什麼「我不管，他講他的」，呂秀蓮也呼籲，民主時代對團結兩字不要盲目，對於有意義的事才需要團結，很多為非作歹的人也有喊團結的，賴期待與蔡總統搭配所以他替蔡講話，「我祝福他」，但有意義團結與無意義團結要分開。

(工商 )