蔡淳穎孝行動感天，一家人幫重傷癱瘓的父親重新站起來。（廖素慧攝）

劉金沛心疼阿嬤拚老命養家，矢言長大好好孝順阿嬤。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟慈善會20日頒發「清寒孝親獎楷模助學金」，表彰42位寒門孝子，國小4年級女童蔡淳穎與母親盡心盡力照顧癱瘓的植物人父親，孝心感動天，父親拔除氣切管、再站起來，醫生讚嘆是奇蹟！

念僑平國小4年級的蔡淳穎，父親蔡炳宏2年前在工地意外墜落變成植物人，母親辭掉工作，在家車縫衣服支撐家計，淳穎分擔家務，過年期間母親帶她和哥哥到廟裡賣餅乾、特產，補貼家用。

黃奕羚說，先生摔落重傷經2次手術後如植物人，住在呼吸照護中心治療約1年，她帶兒女天天陪他說話、按摩，喚醒他求生意念，逐漸有起色，再求醫針灸，最後拔掉氣切管、鼻餵管，2年漫漫長路走得很辛苦，憑著虔心求佛，秉持「用心、樂觀的面對，一定能有轉機」的信念，全家人咬緊牙根，終於讓先生重生，她感謝各方善緣協助，期許以後也有能力助人。

讀蘭潭國中3年級的劉金沛，雙親因故相繼離世，他與哥哥靠66歲阿嬤劉陳花在醫院做大夜班清潔工作賺錢撫養，阿嬤每天晚上11點半工作到隔天早上7點半，兄弟倆課後常打工幫忙家計，分擔家務。

劉金沛說，阿嬤拚老命撐起這個家，非常辛苦及偉大，明年希望考上嘉工，學習一技之長，好賺錢養阿嬤，並代替爸爸媽媽孝順阿嬤。

嘉義市城隍廟董事長賴永川表示，受表揚的孩子來自弱勢家庭，他們不失志，能吃苦耐勞，樂觀面對，貼心幫忙家務及照顧家人，逆境求進取，令人疼惜、感動，也足為孝親楷模。

(中時 )