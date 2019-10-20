新竹喜來登「迎月庭日式料理」推出「清酒套餐」，由7道日式料理搭配3款嚴選酒佐餐。（喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

一般民眾吃日本料理，常會喝清酒佐餐，新竹喜來登有別以往，推出期間限定的「清酒套餐」，由主廚陳仕勛與國際唎酒師親自選酒，將7道日式料理搭配3款嚴選酒佐餐，不僅能提升料理風味，更能讓美味交會。

新竹喜來登「迎月庭日式料理」推出「清酒套餐」，7道特製日式料理依照不同料理特性，搭配「雁木純米吟釀無濾過生原酒」、「紅乙女芝麻燒酎角瓶」及「國士無雙利尻昆布梅酒」，這3款酒濃淡口味都不同。

主廚陳仕勛說，前菜「牡蠣雪見蒸」是搭配「雁木純米吟釀無濾過生原酒」，讓醇厚的清酒香氣，增添料理風味。

「西班牙伊比利老饕豬野菜味噌燒」，選用口感軟嫩的腰內肉，經炙火煎烤後蒸烤5分鐘，搭配水果丁調味味噌醬，佐以「紅乙女長期貯藏芝麻燒酎角瓶」，散發黑芝麻的酒香，可增 添老饕豬的甜潤肉香。

陳仕勛並說，握壽司配上「國士無雙利尻昆布梅酒」，融和昆布香氣與梅酒風味，更讓握壽司提味加分，另準備「特調氣泡飲」讓不喝酒的民眾飲用，並調整湯品替換為「龍蝦赤味噌汁」。

新竹喜來登推出的「清酒套餐」到10月31日止，活動內容請電03-6206000轉接迎月庭日式料理，或上新竹喜來登官網和粉絲專頁查詢。

(中時 )