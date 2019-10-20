呂國華完成百馬，他認為跑馬拉松可以讓從政者視野變得更寬大。（李忠一攝）

國民黨宜蘭縣立委參選人呂國華今天（20日）在宜蘭參加「2019宜蘭縣冬山河水岸馬拉松」，完成他人生第100場馬拉松賽事，5小時53分的全馬成績，是呂國華成績最差的一次，但他笑說，第100場用輕鬆的心態去面對，明年初的立委選戰有充分的自信。

呂國華從宜蘭縣長卸任後，2013年起參與馬拉松運動，還曾完成世界馬拉松6大賽，呂國華自詡，當今全台政治人物中，完成百馬且還包含6大賽，「應該沒有第2人」。

呂國華同時也是宜蘭縣四季健跑會理事長，快抵達終點時，他與跑友們集結後一起出發，過程中跑友們齊聲高喊「呂國華凍蒜！」盼呂國華可以在立委選戰中獲勝。

呂國華全馬最佳的成績是3小時48分，將百馬紀錄留在宜蘭的呂國華，此次卻花了近6小時。他解釋說，是因為是一面跑，一面欣賞風景，還與跑友聊天，因此沒刻意講求速度，很享受百馬跑步的過程。

呂國華表示，跑馬拉松同時可以思索很多問題，例如體驗到國外的建設與運動場域，要完賽也要有堅強的意志，對從政者而言可以讓視野變得更寬大，處理問題時也能以宏觀的角度來面對。

由於宜蘭縣立委選舉，縣議員黃定和宣布以無黨籍參選，藍軍面臨分裂危機，呂國華表示，他只關心自己到底有沒有做好準備，不管對手是誰「這不重要，重要的還是在自己。」有充分的自信可以當選立委。

(中時 )