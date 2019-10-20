當今世上最長的載客直航班機從美國紐約起飛歷經逾19小時飛行後，今天上午抵達澳洲雪梨，寫下了全新里程碑，澳洲航空公司（Qantas）希望能將此一航線成功導入商業營運。

澳航QF7879航班從紐約直飛雪梨中途不停靠，共花了19小時16分鐘，是澳航今年3趟超長程運輸航行計畫的處女航。

這架波音（Boeing）787-9型客機上僅有49人，目的是將重量減至最輕，讓飛機有足夠燃料可飛行逾1萬6000公里而中途不需再加油。

澳航與澳洲兩間大學合作，監測旅客與機組人員在橫跨多個時區期間，時差對他們健康的影響。

旅客在紐約登機後，將手表時間調到雪梨時區，之後一直維持清醒，直到東澳時間的夜晚降臨，期間他們在燈光底下運動、進食辣味餐，以及喝咖啡因飲料。

6小時之後，再為旅客送上高碳水化合物餐食，並告知他們應遠離螢幕裝置，隨後將燈光調到昏暗，以鼓勵旅客整晚睡覺。

雪梨大學教授、實驗計畫研究員卡洛爾（Marie Carroll）告訴法新社，她預期這項新創方法「絕對」可以讓時差影響「減到最小」。

她說：「我預期他們今天將有正常的白天作息，今晚也會有正常的睡眠。」

她說，這是一項實驗，看看航空公司是否可以透過餐食、飲料、運動與燈光的調整，來和航班目的地時區同步化。

在航程中輪流駕駛的4名機師也配戴了追蹤腦波與警覺性的裝置。

代表澳航機師的「澳洲暨國際駕駛員協會」（Australian and International Pilots Association）曾關切，在這超長程飛行中，機員是否有足夠、具品質的休息，以維持駕駛時最佳狀態。

協會已要求針對機組人員的相關影響進行一項「科學性的長期研究」。

澳航表示，這次試飛只不過是公司在確保飛行安全上的其中一個面向。

澳航去年也首度進行從西澳城市伯斯（Perth）直飛英國倫敦的航線，17小時飛行時間名列全球最長載客航程之一。

(中央社)