宣宣最近宣布嫁給醫生男友。（圖／中時資料照片）

女星「宣宣」陳伶宣過去被封「台灣第一豔星」，36歲的她上月傳出喜訊，嫁給大12歲的主任醫師，升格為醫生娘。最近宣宣上節目，分享曾遇過老公被其他女人傳曖昧簡訊騷擾，她便要老公當著她的面按擴音回電給該女，跟對方說已有未婚妻，宣宣也接著說她不希望兩人有任何私下聯繫，互動僅限工作就好，還問該女「做得到嗎？」可說是最強正宮。

宣宣和老公交往一年，最近步入禮堂，宣宣18日上《命運好好玩》討論主題「為什麼可以嫁得好？」，宣宣大方分享馭夫之道，說兩人剛開始交往時，老公為了讓她安心就在自己手機中設了宣宣的指紋當解鎖工具之一，並說「以後我的手機妳都可以隨便看」，兩人論及婚嫁後，宣宣在老公手機發現曖昧簡訊，有一女常傳訊對他噓寒問暖、發愛心符號，宣宣便對老公說：「但是我覺得很不妥欸，我不希望她變成我們兩個的芥蒂」。

宣宣說，老公此時說好，便答應當著她的面按擴音打電話給這個女生，並對對方說：「不好意思，我現在其實有個穩定交往、論及婚嫁的對象，有時傳這樣的訊息可能會讓我們爭吵」，宣宣後來接過電話，說自己是他的未婚妻，不贊同男女有這些行為，「可不可以請妳高抬貴手，讓我們生活平靜」，又說覺得對方長得很漂亮，未來應該也會有好姻緣，軟硬兼施，「除了公事外，私下我不希望有任何聯繫了，做得到嗎？」對方回答：「做得到」，才讓宣宣快刀斬了老公的爛桃花。

(中時電子報)