民進黨主席卓榮泰今天前往彰化為黨籍候選人助選，喊出彰化立委全壘打，並猛轟國民黨總統候選人韓國瑜，可以一時矇騙高雄人，但不能永遠矇騙台灣人，人民沒有那麼好矇騙，「我們絕對拒絕韓國瑜的芭樂票」。

卓榮泰今天在立委陳素月、台灣自來水公司董事長魏明谷與地方黨公職陪同下，出席「骨力陳素月，守護農民權益，競選文宣發布會」活動。

卓榮泰表示，彰化芭樂非常好吃，現在台灣芭樂還可以外銷換美金，但是選舉期間，要拒絕開芭樂票的候選人。他說，韓國瑜可以一時矇騙高雄人，但不能永遠矇騙台灣人，人民沒有那麼好矇騙，絕對拒絕韓國瑜的芭樂票。

他提到，去年他還在行政院服務時，看到陳素月為了農保、台76線交通建設，一再到行政院討論、爭取，非常努力、用心為地方打拚。行政院經過評估以後，也全力支持她所提出的政策與方案。

陳素月今天發布的文宣傳單，裡面有她過去努力的政績，卓榮泰表示，這是她為地方做事的成績單，相信選民看到她「骨力」、負責任的態度，會再次支持她。

他說，彰化四席立委，有陳素月、黃秀芳、洪宗熠這三位爭取衛冕者，另外還有陳秀寶是挑戰者。他希望這四席立委能夠全上，擊出滿貫全壘打。

此外，他也要求民眾要讓蔡英文總統順利連任，因為台灣要有一個堅定、有力的總統，才能夠帶領國家，保障國家主權與安全。但只有總統，沒有民主過半的國會一樣不行。

卓榮泰強調，1月11日除了投蔡英文一票，投陳素月一票之外，政黨票也要拜託大家投民進黨一票，「讓我們三票都拿下，讓民進黨保護國家安全與主權」。

卓榮泰也拜託競選總部與地方黨部，要全面監督不正當的選舉方式。如果有風吹草動，一定要馬上向檢調單位提出證據。確保這是一場乾淨的選舉，防止賄選改變選舉的結果，確保民主的成果與勝利。

(工商 )