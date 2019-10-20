新北市板橋區後備軍人輔導中心今（20）日召集近50位後備軍人，至板橋四維公園、玫瑰公園及國光公園，協助板橋區公所從事屈公病疫情的環境孳生源清除與噴消工作，並宣導民眾降雨後務必加強清除孳生源，做好個人防蚊措施，避免感染蚊媒等相關傳染病，以行動展現守護家園的理念。

板橋後備軍人輔導中心主任邱宏濱表示，各區輔導中心是後備指揮部軍民間的橋樑，協力推展全民國防、災害防救、動員召集等工作。今年中和區後輔中心也動員超過80位後備弟兄，前往圓通寺、樂天宮等周遭環境做孳清巡檢工作；樹林區後輔中心也將協助區公所進行登革熱防疫工作，持續為國家安全與發展貢獻心力。

民政局長柯慶忠表示，後備軍人平時參與動員演訓、災害防救及社會服務，每當重大災難或國家軍事需要，國軍部隊與後備軍人組織總是第一時間投入救災，是國家與社會安定不可或缺的力量。

(中時 )