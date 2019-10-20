美中貿易談判達成初步協議與伊朗油輪遇襲事件影響，支撐國際油價上揚；中油、台塑化宣布國內各式汽、柴油價格每公升各調漲0.1元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升26.3元、95無鉛汽油每公升27.8元、98無鉛汽油每公升29.8元、超級柴油每公升24.1元。

此外，台塑化21日凌晨1時起，零售參考價為92無鉛汽油每公升26.3元、95＋無鉛汽油27.7元、98無鉛汽油29.8元、超級柴油23.9元。

中油表示，本週調價指標7D3B週均價從每桶58.79美元上漲至59.40美元，台幣兌美元匯率升值0.201元，國內油價依公式計算漲幅為0.30％，92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，故汽、柴油應各調漲0.1元，足額調整。

因美國油品庫存下滑，及歐盟與英國宣布了一項暫時性的英國脫歐協議，緩和市場氣氛，儘管仍有待取得英國國會與歐盟各國的批准，紐約商業交易所（NYMEX）11月原油期貨10月17日收盤上漲1.1％，成為每桶53.93美元；歐洲ICE期貨交易所（ICE Futures Europe）近月布蘭特原油也攀揚0.8％，每桶價格為59.91美元。

石油輸出國組織（OPEC）秘書長巴爾金都（Mohammed Barkindo）16日表示，OPEC及其盟友將會盡其所能維持國際油市的穩定，稱進一步減產將是選項之一。

石油輸出國組織及俄羅斯等產油國（OPEC＋）今年六月決議將減產120萬桶／日的措施延長9個月至2020年3月。

分析師認為，油市當前的焦點是經濟疲弱帶來的需求下滑，而美元指數跌至兩個月新低，如果美元跌勢持續，預期將對油價構成支撐。

(工商 )