美國國防部長艾斯培今天表示，近1000名從敘利亞北部撤離的美軍應會全數移防伊拉克西部，繼續對抗「伊斯蘭國」（IS）好戰分子並「協助伊拉克防衛」。

土耳其17日在和美國副總統彭斯（Mike Pence）會談時，同意在敘利亞東北部停火5天，讓庫德族戰士有時間撤出所謂的「安全地帶」（safe zone），也就是安卡拉希望在土敘邊界建立的緩衝區。

停火的目的，是要緩和美國總統川普本月稍早驟然撤離敘北1000名美軍造成的危機。美軍撤離敘北不僅在華府招致批評，其他地方也有人認為，庫德族多年來和美國並肩作戰對抗伊斯蘭國，美國撤離敘北，等同背叛盟友。

艾斯培（Mark Esper）在前往中東的路上告訴記者：「美國繼續迅速撤離敘利亞東北…我們說的是數週而不是數日。」他還說，部隊會搭機和搭乘地面車隊撤離。

「目前的作戰計畫是那些部隊移防西伊拉克。」

艾斯培說，那群部隊的任務是「協助伊拉克防衛」並執行對抗伊斯蘭國任務；一位美國國防部高官釐清說，情況還不確定，計畫也可能改變。

在伊朗影響力日增的伊拉克增派美軍，可能會受到密切檢視。

這位美國防部高階官員說：「這是目前的作戰計畫，現在到完成撤軍之前，事情還可能改變。那是現在的作戰計畫。」

(中央社)