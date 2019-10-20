國民黨提名總統候選人韓國瑜、提名基隆立委參選人宋瑋莉聯合競選青年後援會20日上午盛大成立，韓國瑜競選總部發言人何庭歡現場澄清，韓國瑜從南方出發一路北上，韓國瑜絕對不會缺席基隆。（吳康瑋攝）

國民黨提名總統候選人韓國瑜、提名基隆立委參選人宋瑋莉聯合競選青年後援會20日上午盛大成立，韓國瑜競選總部發言人何庭歡現場澄清，韓國瑜從南方出發一路北上，韓國瑜絕對不會缺席基隆。（吳康瑋攝）

國民黨提名總統候選人韓國瑜、提名基隆立委參選人宋瑋莉聯合競選青年後援會20日上午盛大成立，韓國瑜競選總部發言人何庭歡現場澄清，韓國瑜從南方出發一路北上，韓國瑜絕對不會缺席基隆。（吳康瑋攝）

國民黨提名總統候選人韓國瑜、提名基隆立委參選人宋瑋莉聯合競選青年後援會20日上午盛大成立，韓國瑜競選總部發言人何庭歡現場澄清，韓國瑜從南方出發一路北上，韓國瑜絕對不會缺席基隆。（吳康瑋攝）

國民黨提名總統候選人韓國瑜、提名基隆立委參選人宋瑋莉聯合競選青年後援會20日上午盛大成立，韓國瑜競選總部發言人何庭歡現場澄清，韓國瑜從南方出發一路北上，韓國瑜絕對不會缺席基隆，台灣頭的熱情一點也不輸台灣尾，一定會親自到基隆向鄉親們當面懇請支持。她更指出，韓國瑜將以穩定兩岸以及外交關係，鞏固好國家安全，並顧好物流、人流的暢通，打造人民有錢的環境，讓年輕人可以放手一搏勇敢追夢為己任。

現場記者問到韓國瑜在年輕人當中的支持度較弱？何庭歡指出，年輕人比較想知道韓國瑜市長可以帶給年輕人什麼，並非被經營，而是希望領導人創造給大家一個好的環境，增強自身實力，高雄市政府目前已由青年局安排雙語教學讓年輕學子增廣見聞，並設立創業基金，讓年輕人有好的環境來實現夢想。她現場也代表韓國俞，致贈宋瑋莉象徵好彩頭的禮物，更帶動現場逾百名青年大喊「韓國瑜！凍蒜！宋瑋莉！凍蒜！」，並祝「韓進總統府、宋進立法院」，讓雙蔡下台。

宋瑋莉更表示，大選接近、選情逐漸白熱化，不管外界民調怎麼說，但實際情況如韓國瑜所描述「民眾的心是熱呼呼」，看到韓國瑜暨宋瑋莉的青年後援會成立大會，現場擠爆這麼多相挺的青年朋友，她非常感動，也指出絕對不會辜負選民所託，帶領台灣走出困境，更希望青年朋友一定要一起走出來投票，「讓國民黨多一席、讓民進黨少一席」。

上午的青年後援會成立大會上，國民黨基隆市黨部主委黃希賢、韓宋聯合競選總部總幹事謝國樑、前基隆市長張通榮、前立委徐少萍、基隆市議會副議長林沛祥均到場，象徵藍營團結，齊拚選舉。

(中時 )