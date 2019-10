近日多份民調顯示,國民黨參選人高雄市長韓國瑜「穩定」輸現任總統蔡英文10%或更多。有網友列出兩點分析「台灣的民調可信嗎?」他的結論是「如果你要相信台灣的選舉民調,還不如去相信台灣政客名嘴的人品」。他並用唯一正確預測川普會當選的政治歷史學教授的十三個重要指標,來評估在任總統是否會連任成功,總分7分才能連任,但小英勉強只得2分。

臉書粉絲頁「風城男子」發文「台灣的民調可信嗎?」並舉美國經濟學家Aaron Levenstein曾經說過:「Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.」(數據就像比基尼,它們展現的部分是充滿暗示性的,但它們暗藏的部分才是至關重要的。)

「風城男子」表示,簡單說,所有的統計數字,看得到的都只是表象,背後看不到的眉眉角角才是重點。「我常對我的學生開玩笑說,統計數字就像女人看男人一樣,要在不疑處有疑。所以當你閱讀任何一份報告,一篇期刊,一定要從動機,過程,結果仔細去檢驗任何的統計數字。」

至於台灣民調到底可不可信?他表示「我這樣說好了,如果你要相信台灣的選舉民調,還不如去相信台灣政客名嘴的人品。為什麼?」

「風城男子」分析,第一,台灣的民調有太多政治目的,人為的操作太過明顯。大多數是拿錢辦事或是辦事拿錢,把一個嚴謹的科學研究方法,變成一個玩弄數字的詐術。這就跟許多學術論文數字造假一樣,只是差別在於學術造假被抓到身敗名裂,民調造假無法可罰穩賺不賠。

第二,台灣民調面臨嚴重的信任危機,使大部分人不願參與表態,因此選樣已完全不具代表性。這就好像是亞洲棒賽,當韓日澳集體抵制,打出來的冠軍一定是台灣。可是這除了可以讓某些人比較興奮好睡以外,有什麼意義呢?

「風城男子」說,所以今年選舉,「我奉勸各方陣營,不用再浪費錢作任何民調了,也不需要為了民調數字的上上下下而睡不好覺。把那些錢捐出來做公益,好過養活一堆衣冠楚楚的詐欺份子。」

他舉例,2016年美國大選,所有選前民調都預測希拉蕊會贏。事後也證明,希拉蕊的總得票數是高於川普,但因為美國選舉人票的制度,最後飲恨。「美國的民調還是比較科學公正,不受政治干擾,而且老牌的民調公司只有區區幾家。不像台灣,阿貓阿狗都可以成立民調公司,而且都有政治色彩背景,真是天大的笑話。」

「風城男子」說,而唯一正確預測川普會當選的政治歷史學教授Allan Lichtman,用十三個重要指標來評估在任總統是否會連任成功。這十三個指標分別是:期中選舉結果,黨內提名是否有競爭,現任總統優勢,第三勢力獨立參選,短期任內經濟表現,長期經濟成長是否高於過去兩任,任內重大政策改革,社會動盪對立,執政醜聞,外交失敗,外交突破,個人魅力,挑戰者魅力。

每一個指標得分為1分,如果總得分是7分以上,那麼現任總統就會連任成功,反之就會連任失敗。他分析,「如果我們用這個模型來預測2020的台灣大選,那結果實在是再明顯不過(小英勉強只得2分)。對照於現今台灣社會的氛圍,我覺得這個預測會比台灣現在的所有民調,來得準確多了。」

「風城男子」諷刺,當然,如果你相信台灣政客名嘴的人品是高尚的,那麽你當然要相信台灣的民調。「所以不需要去別人的場子丟雞蛋,也不需要在網路拼命的抹黑,更不需要每天盯著電視看名嘴24小時不停的揶揄唱衰。」反正差了十幾二十趴的民調,躺著選都會贏,今晚就好好的安心睡覺吧!

(中時電子報)