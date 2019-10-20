20日上午南庄山水節熱鬧登場，將南庄特色農產水果推銷出去。〔謝明俊攝〕

苗栗縣政府祕書長陳斌山〔中〕、南庄鄉長邱梓增等人比賽削甜柿，力推南庄甜柿甜又脆。〔謝明俊攝〕

南庄農會在南庄農夫市集舉辦南庄農夫市集，現場請遊客大啖甜美紅柿及紅妃木瓜。〔謝明俊攝〕

秋天的南庄，有各種山水珍奇美味，加上秋高氣爽，讓人遊興大起，脾胃大開，邁入第19年的南庄山水節，20日上午在南庄農夫市集熱鬧登場，南庄將獻上甜柿、鱒魚、木耳、木瓜、芥菜、酸菜等客庄美味來歡迎各地遊客，接下來還有27日的路跑活動，讓民眾享受完全潔淨的路跑美景後，再輕鬆漫步南庄，享受秋紅美景與美食。

人說南庄是屬於秋天的，主要一個原因就是秋季的南庄，有許多山珍陸續登場，像是甜柿、紅妃木瓜、高冷蔬菜、木耳、芥菜、酸菜、鱒魚…等等客庄珍味，不勝枚舉，為了吸引更多遊客來遊南庄，留宿南庄，繼南庄鄉公所在上週推出留宿南庄送好禮活動之後，南庄鄉農場接力推出南庄山水節，希望把南庄的美介紹給全國遊客。

已經連續舉辦19年的南庄山水節，20日上午在南庄農夫市集熱鬧展開，現場有各式南庄當地農特產品攤位，展售南庄當季最夯的甜柿、木瓜、木耳、香菇等產品，許多前往南庄旅遊的旅客行經農民市集，紛紛停車採購新鮮農產，還一度引來轄區派出所出動勸導民眾勿違規停車。

除了向民眾介紹美味山產水果外，南庄山水節接著在10月27日上午，將在南庄鄉公所前舉辦路跑比賽，賽事將沿著美麗的苗124線、124乙線進行，將分成半馬、10公里悠遊組以及5公里的親子組等，適合全家一同來參加，南庄鄉農會建議想要來參加路跑的民眾，可安排在前一天就入住南庄，再一早出發路跑，結束後再用輕鬆的心情漫遊南庄，享受美食美景。

(中時 )