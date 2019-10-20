前台北縣長周錫瑋今早開直播，分享昨晚韓國瑜造勢活動結束時遭到不明人士丟雞蛋的看法。直播中提到「如果今天丟的不是雞蛋，是土製炸彈呢？」，他並呼籲全民參加任何韓國瑜的活動，都要留心注意身旁的可疑人士與舉動。

周錫瑋指控蔡英文放任媒體、政黨、機關到處抹黑韓國瑜，打算摧毀韓國瑜心靈，再來就是身體，也提及了對於韓國瑜受傷後，明年總統大選可能因為戒嚴而停止選舉！同時批判蔡英文已經失去了美國政府與人民的支持，因為蔡英文破壞了美國民主的要求。他也提出三大指控，批評蔡政府施政。

一、「Integrity」政治人物的誠信與人格的完善，蔡英文沒有；

二、「corruption」是不是真正貪腐的，蔡英文的政府證明了他們是貪腐的！

三、「Free systems」大家可以簡單地叫「Democracy」，叫做民主，經濟、言論、所有的制度是自由的？不是由政府再掌控、不是真正的專制獨裁，陳水扁可以在外面趴趴走，就代表我們法治的死亡。

周錫瑋更指出，總統專機走私私菸，法院、地檢署竟然辦不下去，周錫瑋很佩服板檢的檢察官，但是走到最後，法務部部長被總統府壓著，不敢去查清楚總統專機去走私私菸，且美國對這件事情是瞭若指掌。所有的肥貓、官員派任完全是酬庸，就是一個貪腐的政府，美國民主要求的這三件事情，全部都破壞了！」

他最後也痛批蘇貞昌，不願將已經破壞台灣經濟的一例一休修正，還罵韓國瑜政策轉彎，都已造成傷害，修與廢有差別嗎？將人民血汗錢四處亂花，「完全奉行蔡英文懿旨，早該全部下台」！

周錫瑋說他現在在這裡呼籲，所有的韓粉，大家站出來！因為他們(攻擊者)破壞了愛與包容！呼籲韓國瑜跟全國的人民，大家站出來，保護韓國瑜，當有任何的造勢活動、任何活動的時候，我希望大家都在人群裡面，我們去抓那個昨天丟雞蛋、明天可能丟土製炸彈的人！」。

(中時電子報)