有名網友錄下蔡英文到萬興宮時進場以及講話的影片。(擷取自韓國瑜後援會)

蔡英文總統拚連任， 20日一整天在台中跑透透，包括前往神岡社口萬興宮、大雅永興宮參香祈福。有名網友錄下蔡英文到萬興宮時進場以及講話的影片，許多人看完後紛紛諷刺表示「這就是小英的高民調，也太諷刺了吧」、「民心思變」。

蔡英文今台中跑透透，第三站抵達社口萬興宮，原訂10點30到場，卻Delay20分鐘，參香完後她也向鄉親報告施政成績。她強調，執政3年多台灣的經濟持續成長，經濟成長率都是4小龍第一名，今年也將是第一名，另為照顧老人以及0到6歲兒童，長照2.0以及托育政策都逐年增加預算，蔡呼籲選民再給4年，蔡也受到支持者的熱烈歡迎。

然而，有網友在韓國瑜後援會貼出蔡英文到萬興宮時進場以及講話的畫面。從該網友拍攝蔡英文進場的影片中可看出，宮外的廣場很空曠，僅靠近蔡英文位置的地方才有人潮。網友則表示「萬人空巷民調真高」、「聽主持人說現場已經超過7百人，害我噴飯」、「真的很虛」、「別鬧了啦！我尷尬症都發作了」、「百姓是去看熱鬧的，不是去捧她場的」。

此外，該網友也拍攝蔡在神岡萬興宮談話時的畫面。很多網友看完影片後，紛紛表示「這就是小英的高民調，也太諷刺了吧」、「民心思變」、「還是有一團人啦！民調50%的格局這樣是可以的」、「只能近拍，鏡頭拉遠就露餡」、「丢人，這樣的總統造勢場面」。

(中時電子報)