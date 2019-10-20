新竹市長林智堅上任後，全面展開校園廁所改造計畫，上周成功再爭取5800萬元，將改善光華國中等14校的老舊廁所，讓如廁成為更舒適的體驗，總計投入超過1億元，改善29校168間廁所，改善後的新廁所，都讓孩子超有感。

教育處表示，許多學校廁所使用超過20年，老舊潮濕，更常成為治安死角，林智堅市長全面盤整校園老舊廁所進行改造計畫，至今已成功改造18校廁所。

如北門國小老舊廁所經整修後，換上多色磁磚拼貼，添加明亮氛圍。水源國小新廁所用馬賽克磁磚及可愛彩繪做裝飾，更加童趣。建功高中廁所改造更融入工業風設計。

虎林國中孩子更是發揮創意，用超過5萬張豆豆貼紙，打造「草間彌生」風格廁所，打造媲美百貨公司的五星級廁所。

「孩子在校園裡的每個空間，從教室、操場到廁所，我們全面檢視改善！」林智堅表示，上任後投入37億推動新校園運動，新建27棟老舊校舍，1.5億改善14校通學步道，1.86億改善體健設施，最常被忽略的「廁所空間」也投入1億改造。他強調，工程不分大小，孩子需求是優先考量，廁所改造不只是健康教育，更是美感教育。

(中時 )