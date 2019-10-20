台灣漫畫家陳漢玲也cosplay成筆下作品《潘朵拉的禁忌之吻》的角色，19日以華麗的澎裙、精緻的頭飾和帽子盛裝出場，驚艷德國漫迷。（許文貞攝）

台灣漫畫家常勝在德國法蘭克福書展介紹自己的作品，現場也有透過網路接觸常勝漫畫的德國粉絲前來相認。（許文貞攝）

台灣漫畫家Hom的漫畫《大城小事》簽繪十分受歡迎。（許文貞攝）

台灣漫畫家陳漢玲也是Coser，親手製作衣服，Cosplay成自己作品裡的角色，甚至帶了五套Cosplay衣服來到法蘭克福書展。（許文貞攝）

法蘭克福書展近年新成立Cosplay動漫區，加上最後兩天書展對一般民眾開放，許多Coser華麗現身，現場猶如動漫節盛會。台灣漫畫家陳漢玲也cosplay成筆下作品《潘朵拉的禁忌之吻》的角色，19日以華麗的蓬裙、精緻的頭飾和帽子盛裝出場，驚艷德國漫迷，吸引民眾圍觀拍照，不少民眾知道陳漢玲的服飾都是親手縫製之後，紛紛表示驚訝，佩服她的好手藝。

三位參展的台灣漫畫家常勝、Hom和陳漢玲也在書展的台灣漫畫館展場現場繪圖，販售簽繪漫畫，兩個小時的聯合簽繪時間，不少民眾圍觀購買作品，常勝的《九命人-時之輪迴》更銷售一空，連現場繪製的《隱藏關卡》原稿都有讀者願意高價購買。對於讀者的捧場，常勝表示很榮幸也很開心，「對漫畫家而言，最開心的事就是能好好畫圖了。」

也有常勝的德國粉絲來相認。在網路創作漫畫的德國漫畫家 Sabrina Dienst 表示，三年前她在臉書上追蹤常勝的作品，非常喜歡他的畫風，去年也在台灣館買了常勝的《隱藏關卡》第一集。知道常勝在展場畫畫，一定要來一趟見喜歡的作者，也當場把其餘的常勝作品一次買齊。

許多德國讀者即使不會讀中文，依舊對台灣漫畫感興趣。陳漢玲一邊Cosplay一邊畫漫畫，扮裝和作品吸引民眾圍觀。台德混血的讀者André Becker則買了Hom的簽繪漫畫《大城小事》，他表示，Hom的畫風帶有獨特的氛圍，是他喜歡的風格，「這次來參展的三位漫畫家風格都不同，才知道台灣漫畫有很多種樣貌，期待能看到更多台灣的作品。」

(中時 )