順澤宮附近的糯米風味坊懸掛起鹿港天后宮的藻井平安傘作為裝飾藝術，明亮的傘海，白天遮陽，晚上閃亮輝煌的燈海，「美呆了」。（許文萍提供／吳敏菁傳真）

順澤宮附近的糯米風味坊懸掛起鹿港天后宮的藻井平安傘作為裝飾藝術，明亮的傘海，白天遮陽，晚上閃亮輝煌的燈海，「美呆了」。（許文萍提供／吳敏菁傳真）

順澤宮附近的糯米風味坊懸掛起鹿港天后宮的藻井平安傘作為裝飾藝術，明亮的傘海，親子們在傘海下吹起泡泡，入夢似幻，讓人們都迷醉了。（許文萍提供／吳敏菁傳真）

冠軍選手使得順澤宮聲名遠播，但不只如此，鄉長許文萍和埔鹽宮主委魏信顧更把握住這份福澤，把緣分牽得更廣，近日在順澤宮附近的糯米風味坊懸掛起鹿港天后宮的藻井平安傘作為裝飾藝術，明亮的傘海，白天遮陽，晚上閃亮輝煌的燈海，也像飄起黃金雨，讓所有人都震懾，「美呆了」。

這次傘海布置，撐起鹿港天后宮近百把平安傘，鄉長許文萍將照片PO臉書，掀起一片震撼，讚上狂飆瞬間就破千，網友紛紛留言，鼓舞鹽鄉有很棒的人文風情、傳統工藝雞毛撢子、傳統製香廠、花海藝術季等，三鐵冠軍選手伊登就要來彰化了，鄉長許文萍率先使出努力，如何藉著這熱潮，進而增加埔鹽鄉能見度讓人備受期待。

今天埔鹽鄉公所舉辦泡泡節，親子們在傘海下吹起泡泡，入夢似幻，讓人們都迷醉了。

許文萍說，本身也是鹿港天后宮信徒和組長，天后宮長期幫讚作善事，福澤廣被，也救濟許多埔鹽鄉民，迎接冠軍選手伊登要來埔鹽，就想到這把傘可以用來作為迎接的裝置藝術，尤其這把傘有著美麗、祝福寓意，圖騰是鹿港天后宮三川殿內的八卦藻井，為大木匠師樹發師所設計的作品，以斗栱層層出挑，齊集「頂心明鏡」。

許文萍說，天后宮的藻井分為兩層，以二十四組斗栱組砌而成，呈八卦形往內齊集，每邊有八仙的人物造型與吊筒，八仙人物的上方分別為「四愛」及「漁、樵、耕、讀」，整座藻井宛如蜘蛛結成的網狀，所以匠師又稱為「蜘蛛結網」。

鹿港天后宮主委張偉東也非常開心、祝福，表示天后宮三川殿八卦藻井一直是遊客最「仰慕」勝景，2015年天后宮管理委員會設計小組發想，結合彰化製傘業者，設計出這款文創「平安傘」，讓人撐傘，就得到媽祖的福佑，大受歡迎。

順澤宮這次搭起和天后宮的橋樑，讓這把傘再掀起超高詢問度，「好想也有一把」，許文萍說，11月伊登就要來順澤宮拜拜、參加田中馬拉松，埔鹽有糯米，花椰菜乾等，好多、好多特色，正和縣府規畫怎麼來展現。「高潮迭起」彰化人正一起等待著精彩可期的續篇。

(中時 )