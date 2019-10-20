吳宗憲20日主持中天《小明星大跟班》，談到林柏昇（KID）近日遭爆料軍中玩太嗨竟裸下半身，遭拔除「績優役男」資格，對此吳宗憲回應，「要嚴格遵守軍中限制，我要跟部隊長喊話，給他多一點訓練，合理的是訓練，不合理的是磨練，身為一個革命軍人，你就是要把自己好好武裝起來，不可以這麼散漫，哪有用鳥在頂人家的頭，怪怪的。」

雖然喊話要部隊長嚴厲訓練KID，但吳宗憲也緩頰，「老實說，阿兵哥要退伍很開心，誰沒當過兵？我們當兵要畢業也是這樣玩，因為要退伍太開心，但雜碎很多的，算你倒楣，你相信那群組都是朋友。」他聯想到兒子鹿希派先前的事件，「鹿希派出事怎麼處理他？有沒有看過他IG，不可能！那是他的朋友圈發文，幾十個只要有一個出賣他就完蛋了，KID更可怕，他是在群組發文，包打聽、好事者真的太多了。」

吳宗憲（右）與女兒Sandy一起主持。（中天提供）

吳宗憲坦言自己念了KID，勉勵他剩4個月就退伍，要好好忍耐，「希望他平安退伍，好好接受部隊管制，他們部隊長應該會嚴厲對待他，該怎麼處理就怎麼處理，他體能很好，可以多跑幾圈。」至於韓國瑜先前遭不明人士丟雞蛋，吳宗憲也勸誡此事不可做，「不可以這樣，怎麼可以暴力動手，可能我們南部人比較土性，不一樣的人有不一樣的表達方式，霸凌也不可以，要嚴厲譴責。」對於韓國瑜副手的期待，吳宗憲喊話打氣，「加油囉！把很好的牛肉端出來給老百姓選擇。」

(中時 )