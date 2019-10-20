阿里山公路隧道遊覽車起火 41人驚慌脫逃 16:092019/10/20 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 阿里山公路觸口隧道附近下午發生一起火燒車意外。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 下山車輛因火燒車事件大排長龍。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 阿里山公路觸口隧道附近下午發生一起火燒車意外。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真） 嘉義縣阿里山公路觸口隧道附近今天下午2點06分發生一起火燒車事件，據了解是一輛下山的遊覽車因不明原因起火燃燒，車上乘客含司機共41人順利逃生，所幸無人員受傷。 今天下午2點06分時阿里山公路34.6k處一輛正要下山的遊覽車輪胎爆胎且起火，車上司機、乘客倉皇逃生，消防人員到場後於下午2點46分撲滅火勢，詳細事故原因仍待警方調查。 (中時 ) #司機 #乘客 #公路 #阿里山 #阿里山公路 也許您會感興趣 推薦閱讀 公路之旅變簡單啦！美國、紐西蘭自駕推薦路線大公開 18:442019/10/16 消費 全台絕美賞楓地懶人包！2天1夜最低2千多元就能出發 19:382019/10/16 消費 名校女博士過斑馬線被撞成植物人 客運公司、司機要賠3千萬 22:382019/10/16 社會 中埔慢行綠廊升級 力拚明年11月完工 04:102019/10/17 地方新聞 影》公路燒成火海 沙巴士汽車相撞35慘死 08:272019/10/17 國際 搭計程車遇塞車！司機尿急這樣做 12:072019/10/17 日常 南二高斜張橋車禍 H型鋼條灑滿南下車道 14:142019/10/17 社會 中市嬤孫遭砂石車輾斃 司機10萬元交保 15:172019/10/17 社會 當年Foxy有多神？老司機曝邪惡體驗 21:262019/10/17 日常 國泰機上娛樂節目 環球飛行45次不重複 20:192019/10/18 財經 社會熱門新聞 需求太大 寂寞越女雪乳上空迎警結果... - 社會 男買一張機票 竟讓航空公司慘賠6億破產 - 社會 浴室愛愛用這三招…不難爽升天 - 社會 稻田裡發現巨大「稀有魚種」 網見照驚喊：快逃！ - 社會 色影師揪「一起爽」 誘惑正妹拍「激戰A片」結局竟… - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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