下山車輛因火燒車事件大排長龍。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

阿里山公路觸口隧道附近下午發生一起火燒車意外。（翻攝照片／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣阿里山公路觸口隧道附近今天下午2點06分發生一起火燒車事件，據了解是一輛下山的遊覽車因不明原因起火燃燒，車上乘客含司機共41人順利逃生，所幸無人員受傷。

今天下午2點06分時阿里山公路34.6k處一輛正要下山的遊覽車輪胎爆胎且起火，車上司機、乘客倉皇逃生，消防人員到場後於下午2點46分撲滅火勢，詳細事故原因仍待警方調查。

(中時 )