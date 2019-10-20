Lamigo桃猿隊20日在桃園舉辦封王遊行，最後在桃園市政府集合。（賴佑維攝）

Lamigo桃猿隊20日在桃園舉辦封王遊行，桃園市長鄭文燦（中）在景福宮前上車。（賴佑維攝）

Lamigo桃猿隊在中華職棒總冠軍賽以4勝1敗拿下冠軍，20日在桃園舉辦封王遊行，桃園市長鄭文燦表示，遊行時樂天的社長也有觀看，對於球迷的熱情相當感動，自己也建議要保留「桃猿」的名稱，照顧到球迷的情感。

封王車隊在桃園國際棒球場集合，前往銀河廣場並到藝文園區，最後在桃園市政府集合，吸引大批球迷參加，車隊近1公里長，擠爆桃園街頭。

桃猿隊董事長劉保佑指出，桃猿隊在桃園即將告一段落，他引用美國將軍麥克阿瑟的話，「我們不會說再見，we shall return！」。劉保佑提到，日本棒球有很多我們學習的地方，相信樂天集團會做的更好，也希望球迷明年支持樂天。

總教練洪一中則說，球隊即將更換公司，希望明年樂天，能夠延續舊公司的文化，達成四連霸、五連霸、六連霸。領隊劉玠廷表示，2011年剛搬到桃園，當時球迷不多，1個人可以坐3個位置，但經過球團、選手、市府的努力，現在看球氣氛完全不一樣。他也提到，謝謝大家，讓Lamigo有這麼圓滿的結局，對於在兄弟主場拋下冠軍彩帶，他說「封王還是要在家裡比較爽，但是沒關係，反正我們就是封王了」

鄭文燦表示，未來接手桃猿隊的樂天社長也有到現場，他有跟樂天表達，希望吉祥物桃猿能留下來。至於原本規畫內野、外野改造案，希望球迷看得更清楚，會和新接手的樂天商量。針對球場權利金，鄭文燦說，原本是10年300萬，後來換約時，和桃猿隊談的是1年300萬，但是樂天還沒接手，因此後續還要再討論。

(中時 )