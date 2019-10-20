郁可唯被丟螢光棒，幸好沒有受傷。（圖／翻攝自秒拍）

郁可唯回應網友。（圖／翻攝自郁可唯微博）

大陸女星郁可唯參加節目《快樂女聲》出道，以〈指望〉、〈暖心〉、〈微加幸福〉等歌曲在台灣走紅，最近熱傳她大陸表演時，有人扔了一把螢光棒到台上，有一、兩支直往郁可唯身上砸，幸好她沒受傷，還處變不驚的將表演完成，之後還跟歌迷開玩笑說：「我唱歌不好聽嗎？」

郁可唯昨在大陸參加岱山音樂節，昨傳出影片，當她在唱〈時間煮雨〉時，突然有人往台上扔了一把螢光棒，讓她唱到一半眼睛睜大、縮了一下，接著繼續把歌唱完，事後郁可唯發揮高EQ，在台上生氣說：「我唱歌不好聽嗎？那你們誰在扔我？」還放話說：「你完了，我跟你講」。

之後有粉絲到微博安為郁可唯，寫下：「抱抱你，你是最棒的！別理那些神經病們」，郁可唯回應：「放心，他應該打不過我」，其他人也說：「仙女不用跟他們置氣」、「受委屈了寶貝」、「保護好自己」、「雖然不是你的粉，但是支持你，不要因為那些人影響了自己心情，你很棒」。

(中時電子報)