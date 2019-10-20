洋基勒瑪修9局上敲出追平轟，可惜救不回球隊。（MLB臉書）

棒球豪門洋基今年止步美聯冠軍戰，是他們1920年至今第一次連續10個球季(2010-2019)沒拿到美聯冠軍，無緣世界大賽！這對一般球隊可能很平常，也沒有人會同情洋基，但是對紐約球迷來說無法接受。前任總教練吉拉迪(Joe Giradi)離開時，有球迷嗆聲「10年才拿一冠，還不滾？」但是現在看起來，可能吉拉迪拿這一冠(2009年)也不容易了。

洋基成軍於1903年，他們1921年才首次打進世界大賽，之後每10年至少都有打1次。在北美四大職業聯盟裡，僅有職籃NBA洛杉磯湖人隊保有類似紀錄，不過NBA的歷史比棒球短(湖人隊成軍於1947年)。

這次紀錄的中斷可謂洋基的警鐘，還好2009年有拿一次世界大賽冠軍，所以這不是他們最長的冠軍荒。前一次最長的冠軍荒是在1982-95年，洋基14季沒拿到世界大賽冠軍(有打世界大賽但打輸)。

傳奇人物米奇曼托(Mickey Mantle)效力洋基18年，打了12次世界大賽，贏了7次，其中有10個球季他是洋基最強的球員，現在看起來完全是戰神級人物，也是洋基眼下最缺乏的人物。前次奪冠時，洋基尚有吉特(Derek Jeter)這樣的英雄，本季洋基傷兵累累，全年第一戰將是勒瑪修(DJ LeMahieu)，他離開洛磯之後季外才被洋基買下。寄予厚望的「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)最後一戰根本沒上。

細數這些年在季後賽打敗洋基的對手分別是遊騎兵(2010)、老虎(2011, 12)、紅襪(2018)、太空人(2015, 17, 19)。老虎當年有強投韋藍德(Justin Verlander)、薛爾瑟(Max Scherzer)坐鎮，兩度打敗洋基，如今一人在太空人、一人在國民要打世界大賽了。從這也能看出是太空人近年的崛起成為洋基難以跨越的大石。

(中時電子報)