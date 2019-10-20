前高雄縣長楊秋興今天受邀出席鴻海集團創辦人郭台銘在高雄舉辦的「感恩之旅」，他斷言，依國民黨總統參選人韓國瑜民調直直落，連美國也技巧性拒絕他訪美，國民黨一盤好棋被他搞壞了，搞不好最後會落得總統、立委、高雄市長「三輸」下場，他也再次呼籲郭董重新思考參選2020，這也是民間的期待。

楊秋興說，這次郭董宣布不選，對他來說很驚訝，也讓他失業了，原本從美國回來要來助選，要幫忙連署，但郭董總總考量，加上政治局勢變化很快速，郭董當初決定不選，可能認為國民黨 發了團結的廣告。

他說，後來發現郭董宣布退選，韓國瑜卻民調一直在掉，表示韓現在一對一與民進黨總統參選人蔡英文競選是沒有機會的，這種情況下，表示郭董要選很多考量，並不是會破壞團結的。

他也提到，這幾天看到美國很「政治技巧性」的拒絕韓訪美，政治稍懂有敏感度的人都會判斷，而這更是給國民黨難堪。政治變化瞬息萬變，現在這階段，郭董宣布不選，其實已經讓大家知道，對韓國瑜沒有加分。

他站在不同角度來思考，認為郭董現在也可以思考看要不要再參選，畢竟認韓國瑜慢慢會選不下去、中天立場也在鬆動，換柱2.0並不是不可能，還是抱有一絲希望，國民黨不讓蔡英文當選，也要自己思考啊，相信吳敦義也會懂，但也強調這純屬個人的看法。

他也認為，藍綠兩黨大家不喜歡，候選人不滿意度非常高，韓國瑜高達6成多，蔡英文也有4成多，他才會認為郭台銘可以重新思考，確實他是台灣人民的期待，或許他只看到「局」，但其實「勢」不見得會輸啊。

依他個人的觀察來看，最後韓國瑜會選不上總統、立委也選得難看，搞不好連市長都被罷免，淪落「三輸」下場，因為現在韓國瑜讓大家愈看愈清楚，聲勢愈來愈沒有，自己才會說，國民黨原本一盤好棋被他搞壞了，現在講真話的都慢慢都離開黨了。

(中時 )