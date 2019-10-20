近期毛豬批發價下跌，農委會表示，由於中秋過後季節性需求降低，國內毛豬供應量平穩，以及最近2個月增加2成進口豬肉等因素，造成毛豬批發價下滑，目前已啟動短期毛豬供銷調節和調度措施，協調台糖公司自明天起至月底減供2000頭因應。

農委會表示，目前豬價尚趨穩定，10月至今的平均批發價為68.6元／公斤，與近日的67-66元／公斤相去不遠，但先前為因應中秋佳節，9月進口豬肉達7626公噸，較今年月平均進口6000餘噸高出2成，且進口豬價跌幅約15％，乃近日的價跌主因。

農委會補充，目前國際飼料大宗物資價跌，連帶影響國內飼料價格，豬農養豬直接生產成本平均每公斤約55元，但豬價尚於產銷監控穩定的綠燈區（65至80元／公斤），目前僅需短期性調整產銷秩序，已請中央畜產會等單位調節每日各市場上市頭數，請豬農出豬上市自發性減供，並協調台糖10月底前減供2000頭豬隻因應。

至於豬肉零售價格，農委會指出，因零售價及批發價的連動具有延遲性，肉商約10日調整零售參考價一次，會持續和經濟部密切注意零售參考價格的調整幅度，適時反應合理價格。

(中時 )