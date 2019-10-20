反送中事件的「導火線」，殺人嫌犯陳同佳有意來台投案，陸委會居然反嗆香港政府「推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心」。韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕表示，其實「推卸責任、刻意放棄司法管轄權，別具用心」這十七個字，用在陸委會與民進黨政府身上才是無違和。

黃指出，對這個我們「審不到」的嫌犯，地檢署曾經請求引渡，也發布了通緝令。法務部更對港府修改「引渡條例」公開表示樂見其成。但當陳同佳「自願」來台受審的時候，陸委會卻一副不敢收的樣子。請問，中華民國有什麼理由「不收」陳同佳的投案？無論從人權、司法正義，或是國家主權，臺灣都應該樂見香港嫌犯來台投案並接受審判。

黃批評，民進黨之前口口聲聲批評香港與中共不講人權，自己成天高喊主權，指責別人賣台，但當嫌犯要跨海來投案，陸委會居然推卻怕事。不但叫人家續押，還指導人家用殺人罪起訴，扯來扯去就是「不敢收」。這樣不敢行使司法權的政府，有什麼資格說人權，又怎麼捍衛主權？

韓國瑜國政顧問團認為，對於陳同佳有意赴台投案一事，政府應該嚴正表示中華民國會行使司法權，毋枉毋縱，對嫌犯給予公平的審判，也給受害者潘曉穎女士一個正義。更彰顯中華民國的主權與司法正義。

他們並指出，當初命案發生在台北，士林地檢署申斥向香港檢方表達希望引度嫌犯，香港不予回應，只能以洗錢法來判嫌犯29個月，因此港台遣送條例應該是政府的第一要務，政府操弄反送中條例反而忘了國家利益。

顧問團認為，蔡政府不讓嫌犯來台根本是犧牲司法主權，真是超級國際大笑話。審判權是主權的延伸，過去綠營和大陸爭審判權不遺餘力。怎麼在香港掀起「反送中」抗爭後，執政黨的調子馬上轉髮夾彎？為何陸委會怕成這樣？顯然只是怕人覺得他們如果「挺送台」會被聯想到「挺送中」，自己打臉自己，蔡政府不收陳同佳投案？總統參選人韓國瑜當選後一定馬上收，馬上審判。中華民國司法主權不容懷疑。

(中時 )