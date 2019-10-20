蔡英文總統指出，經濟成長的果實要跟台灣人分享，要讓人民有感。（陳世宗攝）

蔡英文獲得全國勞工後援會代表的全力相挺，高喊蔡英文「凍蒜、凍蒜」！（陳世宗攝）

「勞工相挺、小英連任！」總統蔡英文今天下午參加在台中市舉辦的全國勞工幹部後援會成立大會，來自全台包括彩券業、台灣鐵路工會、交通後援會等，各業勞工代表600多人與會。蔡英文授旗後說，因勞工努力國家才能前進，這幾年國家經濟持續穩定成長、失業率下降、就業機會不斷增加，外銷訂單都顯示台灣正在變好，這全是勞工跟產業努力的成果。

蔡英文總統指出，經濟成長的果實要跟台灣人分享，要讓人民有感，今年5月有史上最大規模的減稅，3年來勞工基本工資連漲3次，亦透過正式立法保障派遣工的權益，且政府機構在一定時間後，都必須正式聘用不能再用派遣工；《勞動事件法》明年就會上路，還有獨立勞工法庭可為勞工爭取權益等。

面對選戰進入倒數計日！蔡英文表示，選情絕不容放鬆，對台灣人來講是對未來堅持民主自由或是被統一道路的選擇；幾天前她到高雄一間廟宇參拜，台船的員工很驕傲現身，她想到國艦國造的努力，讓一切都很值得。中鋼也很重要，未來的風力發電還要中鋼來努力達成。

蔡英文還現場鼓勵台船員工，「將潛艦造出來就是歷史的紀錄」；她強調民進黨是給勞工希望與未來的政府，要一起創造產業的榮景，希望大家全力相挺「總統連任、國會過半」，讓政府努力的事情可以繼續完成；獲得現場各工會代表的熱烈歡呼與支持。

(中時 )