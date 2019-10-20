民進黨北市立委候選人合體造勢。（張穎齊攝）

民進黨立委參選人吳怡農挾著高人氣。（張穎齊攝）

民進黨立委吳思瑤。（張穎齊攝）

台灣民眾黨至今已提名18名區域立委人選，其中9名人選不乏和民進黨有關。民進黨祕書長羅文嘉暗酸，有些政黨的區域立委提名，不是為了當選，只是要把民進黨的優質候選人拉下來，成就國民黨。他並批民眾黨「你推的又選不上，就是幫另外一邊！」

羅文嘉表示，民進黨推出的立委人選的「質」相當好，有些政黨的區域立委提名，不是為了當選，是要把民進黨優質的候選人拉下來，這樣只會成就國民黨，在民主與集權間，一隊只要一組，「你推又選不上，就是在幫另外一邊」，但民進黨還是會做好該做的準備。

民進黨北市黨部將20日下午在石牌國中活動中心舉辦立委聯合造勢大會，由羅文嘉、國策顧問黃承國、副祕書長林飛帆、市黨部主委陳正德，帶領民進黨在北市提名的7名立委候選人吳思瑤、高嘉瑜、何志偉、吳怡農、謝佩芬、許淑華、阮昭雄，以及1名無黨立委林昶佐，眾人合體，並於上台宣示「2020台灣要贏，首都立委全壘打！」

(中時 )