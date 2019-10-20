依照慣例，台灣的總統候選人都會赴美「面試」，外界普遍也認為沒有美國立挺的參選人選不上總統。對於國民黨參選人韓國瑜決定大選前不赴美，外界議論紛紛。時事評論員「王大師」撰文分析黑韓的3個可能，並認為美國不挺韓國瑜，「美國把拔一路走來，還是力挺『一黨撈兩任』的高尚民主精神。」

國民黨總統參選人韓國瑜18日會晤美國在台協會（AIT）主席莫健，隨後在屏東縣高樹鄉參加農業座談會時，證實明年大選前不會訪美，引發外界關注。

時事評論員「王大師」撰文〈韓國瑜取消美國行的3個真相!〉，認為韓國瑜年初去過一次美國，「印象好像美國人對他不是很滿意。不久後，隨著郭董後續拜訪川普歸國，『全民黑韓運動』就上演了。」

王大師說，記得台灣史上，沒美國挺的候選人，幾乎當不上總統。4年前的柱柱姊就是第一時間說：「幹麻要去美國?!」幾個月後就被換掉。2012年蔡的敗北也是。他說「這次韓總取消赴美，的確有讓我意外到。」

事實上，不只沒赴美，王大師說，韓國瑜「連最初9月的訪日行也鎩羽而歸，那也是一個跡象。另一跡象是先他一步訪美的朱立倫，今年也是二度造訪當地。怪的是，回來後，就跟韓『相見如冰』。不知當時美國人都跟朱說了什麼。」

王大師說，不只朱，連子弟兵侯友宜，也刻意跟韓保持距離，不願擔任新北競選主委，稱重啟核四為「假議題」。朱本身也錯過多次韓的造勢活動。馬吳郝對韓的擁戴度也只是「溫溫」的，更遑論投靠另一陣營的郭了。

王大師說，「怎搞的？你王大師不是說美國大輸貿易戰，應該會讓對岸力挺的韓上線啊，怎麼搞到最後美國行突然取消了？首先，我一再說會有『換韓2.0』的操作；另外就是下列幾種可能：

1. 濕兒『濕測』，回到最初的『美國把拔力挺台灣政黨撈兩任』的原預估。也就是濕兒被一系列成功造勢運動沖昏頭，也以為私煙案是美國把拔對中國輸誠的操作，其實把拔一路走來，還是力挺『一黨撈兩任』的高尚民主精神。

2. 韓比照華為與人民幣，走『去美國化』路線。就跟『去google化』與『去美元化』般。韓總希望跟對岸有一致的路線。但黨內親美派的權貴們，會掣肘這倡議。畢竟，韓的人馬，基本上全是馬團隊。張善政也是g0v、google美監控複合體要角，想要『踩著google去google』？難！

3. 這點是上述兩點綜合，就是中美『香港任務大集結』的總和。也就是美國先靠著CIA、美民主基金會與NGO組織，把香港搞亂，然後再跟中南海談『和平籌碼』。」

王大師認為，同樣的，老美最近對島內施加的「黑韓IPO」，主要就是想比照香港那樣，打傷老共核心利益，再跟習大談價碼。老美派老K中的親美權貴們，無止盡的打亂中南海希望配合的人選，等到無望時，再跟習談價碼，之後放行。他說「挪，最近川普不就對香港讓步了。」

王大師分析，「照目前的水紋來看，1的機率較大，但3正醞釀中。如果是3，就會走韓朱配的『小布希路線』。如果最終依然是1，藍權貴與美國把拔，會將2024年給朱撈兩任。這可解釋朱團隊的『溫溫感』。迄今論文、私煙、陸客、韓流似乎均傷不到蔡的『名目民調』也是個籌碼。注意喔，我是指『名目』，因實際上，隨便一看造勢活動或拜廟行程，就可知韓的人氣遠高於蔡。」

然仔細看藍營本身的政媒複合體，王大師說，許多名嘴很明顯的在操作「韓希望低啦」、「韓粉是垃圾啦」、「都是韓粉害的啦」、「該約束韓粉啦」等論述。但這並非實情，試問全球有哪個「粉」會「正襟危坐」的？川粉？蔡粉？柯粉？還是大腸花？怎沒綠營叫反課綱小朋友要理性的？為何韓粉就要？

所以很明顯的，王大師認為，藍營內有一道來自高層的指令，要求執行如此的操作。他說，注意喔，這指令不是大剌剌的公文，通常只要一個眼神，或是一個「關鍵人物」釋放風向，下線就會「解碼」了。

王大師說，只有媒體低層、庶民網紅、死忠韓粉之類的，會不顧這「密碼」，持續挺下去。「我覺得啊，如果韓總敢衝一點，不妨對外解釋『馬郝吳王郭朱』愛挺不挺的真正原因，讓全台灣人都瞭解這個島的真相。如果輸了，至少死的明白。當然，如此昭告世人，韓是否能全身而退，就是個問題了。」

(中時電子報)