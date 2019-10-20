基隆市政府20日在委託行舉辦第五屆特色伴手禮選拔成果發表及展售會，面對上週柯文哲來訪基隆一事，市長林右昌指出，如果是來見證基隆的進步與改變，任何人來他都歡迎。（吳康瑋攝）

基隆市政府20日在委託行舉辦第五屆特色伴手禮選拔成果發表及展售會，面對上週柯文哲來訪基隆一事，市長林右昌指出，如果是來見證基隆的進步與改變，任何人來他都歡迎。（吳康瑋攝）

台北市長柯文哲11日才剛以民眾黨主席的身分來到基隆「委託行」學習城市再生，基隆市政府20日在同個地點舉辦第五屆特色伴手禮選拔成果發表及展售會，基隆市長林右昌指出，如果是來見證基隆的進步與改變，任何人來他都歡迎。

基隆市第五屆特色伴手禮選拔成果發表及展售會選在「委託行」舉辦，各店家紛紛前來擺開攤位，林右昌邀YouTuber謝秉鈞現場用直播平台來介紹伴手禮，不僅帶網友們親眼見證店家的努力，也為基隆城市再造注入新能量。但現場有記者向林右昌問到，上周柯文哲來到基隆有沒有很訝異，他則是簡短的表示，任何人來見證基隆進步，他都同樣歡迎。

他說，「委託行」是大家的歷史回憶，從早期開始就是全台灣舶來品最多、也最潮的地方，這次市府把伴手禮成果發表會在這邊辦理，是希望帶動並振興商圈，更吸引大家來到基隆網路知名紅店丸角咖啡、擇食居酒屋等，透過活動宣傳介紹，感受當地商圈風情，不定期舉辦活動帶進人潮，並指出，這邊的照片怎麼拍都好看，他大力邀請民眾走進這個內藏玄機的小巷弄，來感全新的「委託行」。

記者緊接著問「市集會成為常態性嗎？」林右昌則指出，將與產發處再研議，不定期在「委託行」辦活動，將人潮帶上來，委託行這裡連結著孝三路和廟口商圈，更有許多小店及驚喜等待遊客發現。

(中時 )