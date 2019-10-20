蔡英文總統由交通部長林佳龍（右1）及立委洪慈庸（右2）等人的陪同參觀台中市的釣具觀光工廠，工作人員講解說明釣魚模擬機。（陳淑芬攝）

蔡英文總統20日下午參觀位於潭子1家即將開幕的釣具觀光工廠，透過現場模擬機首次體驗釣魚的樂趣。蔡英文表示，娛樂好玩又可學習，她看到台灣釣具產業實力，並將釣具產業提升到體驗娛樂的範疇。台灣釣魚的人很多，且四面環海，行政院今年7月增加50個合法釣魚的場域，將來將再擴大。

蔡英文在交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津及立委洪慈庸等人的陪同下參觀釣具光光工廠，在工作人員的引導下，透過釣魚模擬機，現場首次體驗釣魚的樂趣。

她致詞表示，根據統計台灣釣魚90％以上人口沒釣過魚，她自己也沒釣過魚，現場體驗過釣魚模擬機後，發現釣魚很好的經驗，尤其，對小朋友是一個很好的體驗過程，除了娛樂好玩，又可學習。

蔡英文表示，台灣釣魚的人很多，四面環海的地方，如果民眾沒有很多釣魚的機會，政府的政策是應該要檢討一下，行政院為增加釣魚等親近海洋的活動，在今年7月增加50個合法釣魚的場域，將來將再擴大。

(中時 )