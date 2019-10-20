楊少文、楊震父子20日參加中天《小明星大跟班》，楊震2個月前決定在拍戲空檔去當食物外送員，楊少文雖然心疼兒子的決定，但仍給予高度支持，「前幾天看到外送員車禍的新聞當然會擔心，雨勢太大就會建議他別送了，但他歷練也好，接觸不同的人對演技也有幫助。」

楊震透露外送上工後，先交2000元買裝備，「雖然真的有外送員賺很多，但這是用生命換來的，接越多單才能賺到錢。」他曾因晚餐時段單量太大，但外送員無法消化，趕時間外送差點出車禍，但現場餐點一取出發現慘不忍睹，只能到餐廳再拿餐點重送，也曾經在送餐途中被大樓管理員為難，「因為最近外送員很多，他們得開放許多陌生人上樓，加上當天或許心情也不好。」

楊震沒戲時當食物外送員。（中天提供）

星爸楊少文則補充，「他出門我都跟他說騎慢點，要注意安全，天氣不好就叫他不要去。」楊少文在兒子小時候分享志願「長大當演員」，他就忍不住翻白眼，「做了這麼多年的藝人，到現在還有人不認識我，這個工作真的太辛苦了。」雖然楊震外送挫折不少，但也有暖心時刻，「我之前演《最佳利益》被霸凌的角色，騎車時被認出來，對方還拍拍我肩膀。」讓他感覺驚喜。

(中時 )