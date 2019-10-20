子瑜見面會扮黑魔女，多賢犧牲色相扮神燈精靈。(圖／翻攝自微博)

Mina停工3月驚喜現身。(圖／翻攝自微博)

今(20日)是南韓超人氣女團TWICE出道4周年，她們特地舉辦見面會慶祝，延續去年「萬聖節」主題，變裝各種電影角色，其中最犧牲色相的是多賢，扮成《阿拉丁》的精靈，幾乎讓人認不出，而子瑜則是以「黑魔女」模樣亮相，暗黑魅力迷暈全場，而更讓人激動的是，因恐慌症全面停工休養的Mina驚喜現身，讓粉絲感動不已。

TWICE去年就以無臉男、安娜貝爾、地獄新娘等造型，帶給粉絲視覺衝擊，這次見面會一樣用心，除了娜璉扮成《原罪犯》主角、Momo扮《怪獸電力公司》的小孩阿布、彩瑛扮《剪刀手愛德華》剪刀手愛德華、SANA扮《水行俠》梅拉外，子瑜戴上兩角頭套扮成《黑魔女》梅菲瑟、定延則是《愛麗絲夢遊仙境》的瘋帽子，志效是扮《可可夜總會》造型，果然一出場，就讓全場嗨翻。

而最讓人噴笑的是多賢，她選擇扮成《阿拉丁》裡的神燈精靈，整臉塗藍犧牲色相，讓粉絲驚呼「真的一次比一次瘋」、「看到阿拉丁的近照，根本認不出來是多賢」。不過整場歡樂的氣氛中，還有感人的時刻，就是因恐慌症全面停工休養3個月的Mina，竟然驚喜現身，9人合體勁歌熱舞，她也不時溫柔對台下粉絲打招呼，露出甜美笑容，讓不少人都淚崩，「看到Mina我直接哭了」、「感謝Mina的勇氣」、「直接爆哭，謝謝Mina」。

TWICE變裝各種電影角色。(圖／翻攝自微博)

(中時電子報)