北門婚紗美地的裝置藝術大翻修，預計10月底完工，已經吸引不少眼尖的網友先睹為快。(莊曜聰攝)

北門遊客中心彩繪牆微整型後，連周邊的裝置藝術也陸續更新。(莊曜聰攝)

來到台南北門不只有水晶教堂，雲嘉南濱海國家風景區管理處美化周邊設施，8月時把北門遊客中心的彩繪牆重新繪製，令人驚豔，現在又進行「北門婚紗美地」周邊的裝置藝術更新，預計10月底完工，工程大致上已經完成，引人注目，未來可望成為遊客拍照打卡的新亮點。

北門遊客中心就在水晶教堂及婚紗美地旁，是台南在地的熱門旅遊景點，外牆有許多造型彩繪，吸引遊客駐足拍照，但因長期日曬雨淋，褪色斑駁影響美觀，雲管處依原圖重新繪製，採「微整型」方式重現風貌。

另外在雲管處5年前在北門遊客中心、辦公廳舍、北門出張所、鹽工宿舍等地布置愛的小物等裝置藝術，與水晶教堂搭配，塑造出「北門婚紗美地」的氛圍，頗受到遊客喜愛，但一樣受到氣候影響，有損畫及褪色問題，在評估後決定移除老舊裝置，設計新裝置代替。

雲管處處長徐振能表示，裝置藝術工程共有藝享世界、夢幻島、童話仙境三大主題，因此增加了鹿、兔子、松鼠、袋鼠等各種可愛動物造型的裝置藝術，北門遊客中心前方大草坪就是夢幻島，辦公廳舍前方天幕結合原有燈光造景，再加上彩繪和動物雕塑，在鹽工宿舍區前還有巨大撲克牌座椅，希望讓遊客有耳目一新的感覺。

(中時 )