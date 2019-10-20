婦女，在家庭生活中扮演著極為重要的角色，尤其是雙薪家庭中的婦女，更是要兼顧家庭與工作。長期關心女性成長與婦幼議題的紫丁香婦幼關懷協會，為促進婦女自我成長，強化婦女工作職場與家事性別平權觀念、婦女家庭職場和諧相處之道，以及健康保健、家庭理財觀念與方法，同時，期藉由宣導及實地服務，激發婦女及志工之自我價值以及社區參與與社會服務之樂趣，鼓勵更多家庭主婦走出家庭，投入社會公益與社區參與，特舉辦一系列婦女培力研習課程。

主辦單位紫丁香婦幼關懷協會陳淑珠理事長表示，「婦女培力up」系列課程，邀請專家學者教授健康、理財、職場與家庭、社會與公益等各種層面的知能，讓女性朋友學習多元的生活新知、以及家庭職場的和諧相處之道！同時體現社區參與以及社會服務之樂趣，充實自我、提升價值，成為一位面面俱到的樂活新女性！課程並邀集泛太平洋暨東南亞婦幼關懷協會中華民國分會、中華民國婦女會、財團法人燿華文教基金會協辦，號召所有關心婦女知能成長的各界人士一齊共襄盛舉，培訓課程以專業授課方式，聘請專家學者擔任講師授課。

為打造婦女全方位知能，首週三(11／6)由靜宜大學人文暨社會科學院助理教授賴紅汝、國立空中大學生活科學系教授唐先梅、振興醫院專科護理師魏倩雯護理博士，分享職場平權面面觀、家事分工與女性自我健康保健等主題，隔週三(11／13)金車文教基金會曾清芸總幹事分享參與社區及社會公益行動的經驗，並邀請群益投顧蔡明彥董事長講授女性家庭理財面面觀以及投資理財方式，末週三(11／20)由國立台北大學社會工作學系教授張菁芬分享女性參與社區服務的心得，課程多元充實，相信能滿足女性成長的需求。

本次課程將於2019年11月6日、11月13日、11月20日，連續三個週三下午13：30〜17：00授課，共計11小時，本次課程由衛生福利部社會及家庭屬補助，完全免費！歡迎各縣市之家庭婦女及對本課程有興趣者報名參加，課程結束將頒予結業贈書。授課地點：台北市民生東路一段54號6樓，洽詢電話：02-27320386分機201陳秘書、206李秘書。報名訊息請參考www.lilac.org.tw。

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