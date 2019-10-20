國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在台南與立委參選人舉行聯合造勢。一同出席有前總統馬英九、國民黨主席吳敦義等藍營大咖，展現大團結氣勢。而最新的造勢俯拍圖也曝光，網友看到直呼，「翻轉臺灣！從台南開始！」。

韓國瑜10月19日台南造勢。(圖/截自 中天新聞 畫面)

韓國瑜昨在台南舉行總統暨立委聯合造勢晚會。吸引上萬名藍營支持者到場力挺，馬英九致詞時提到，蔡政府上任之後，絕口不認兩岸已經達成27年的「九二共識、一中各表」，馬解釋，這導致中華民國在經濟、外交上都受到很大衝擊，他也說，今年陸客比以前少70萬人，觀光界已經估計損失恐將達到1500億新台幣。

由於昨天的台南場是韓國瑜請假市長3個月後的首場中型造勢活動。昨晚也有許多媒體到現場拍攝，但由於活動場地位處台南市區，緊鄰台南機場，且場地位於機場禁航區內。因此並無空拍機拍攝。

但《中天新聞》仍不辭辛勞，將攝影機架高俯拍，新聞畫面顯示，帶出台下上萬人藍營支持者的現場氣勢。韓粉看到畫面後振奮的截圖，直呼翻「翻轉臺灣！從台南開始！」、「韓總的場比較容易拍出有氣勢的照片！」。

(中時電子報)