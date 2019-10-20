音樂的魅力是什麼？成都用一場音樂盛典告訴你。

10月19日晚8點，第12屆中國音樂金鐘獎開幕音樂會將在成都金融城演藝中心舉行。總導演郁鈞劍、主持人楊瀾將與著名歌唱家廖昌永、閻維文、雷佳、殷秀梅、張也、呂繼宏，指揮家余隆、譚利華、朱其元，演奏家宋飛、呂思清等眾多業界大腕一道齊聚蓉城，共同放歌。

作為東道主的成都，也將借此機會展示“音樂川軍”的力量。除了眾多川籍表演藝術家的參與，由四川音樂學院交響樂團、成都樂團與杭州愛樂樂團組成的超過200人的交響樂團陣容，成都大學生合唱團、四川音樂學院合唱團以及四川師範大學音樂學院組成的200余人的合唱團也在當晚悉數亮相。

音樂之都，成都！

與戲劇梅花獎、電影金雞獎、電視金鷹獎並列的中國音樂金鐘獎，是中國音樂界唯一的國家級藝術大獎。本屆金鐘獎將於10月19日至10月28日期間在成都舉行，這也是金鐘獎自2001年創立以來首次在成都舉辦。

這已經不是成都第一次用高規格盛會向全世界表達自己的音樂主張。早在今年4月，“第8屆音樂之都城市大會”就在成都順利舉辦，超過14個國家約400人參加了這場全球性音樂產業大會，一系列音樂產業合作事項也在這次大會期間達成共識。

音樂之都城市大會的創始人沙恩·夏皮羅接受采訪時曾表示：“音樂之都城市大會在成都舉行，我看到了成都深厚的音樂產業積澱，這非常令人興奮。這座城市有機會成為世界的‘音樂之都’，我很高興能夠參與到這樣的進程中來。”

成都無疑正在將機會變成現實。今年年初，成都發布《成都市建設國際音樂之都三年行動計劃（2018-2020年）》，根據《行動計劃》，成都提出了建設以高品質音樂演藝為核心影響力的國際音樂之都，力爭用三年時間，不斷提升成都在高品質音樂演藝領域的國際知名度和影響力。

而建設國際音樂之都，成都有的，可不止行動計劃。

(琴台路鳳求凰雕塑)

有歷史積澱

成都對音樂的偏愛，可以說有著深厚的歷史積澱。

早在唐代，成都就已成為多元音樂文化的聚集地。一千多年前，杜甫曾用“錦城絲管日紛紛，半入江風半入雲。此曲只應天上有，人間能得幾回聞”的詩句來描述當年音樂盛行的成都風光。琴台路口的雕塑訴說著司馬相如和卓文君的千年纏綿，“鳳兮鳳兮歸故鄉，遨游四海求其凰”，一曲《鳳求凰》流傳至今。永陵墓室裡，石棺上的二十四樂伎講述著前蜀的音樂繁華。

(成都東郊記憶音樂公園)

有產業基礎

目前，成都擁有國家音樂產業基地東郊記憶和少城視井、城市音樂坊、梵木創藝區4個音樂園區，龍泉驛洛帶、彭州白鹿、崇州街子、邛崍平樂、大邑安仁5個音樂小鎮。同時，成都還聚集了咪咕音樂、摩登天空、愛奇藝、酷狗音樂等知名文化企業。

2018年，成都音樂產業市場總收入達到397.86億元，同比增長21.69%。音樂產業呈現出加速發展態勢。

有人才儲備

成都擁有四川音樂學院、四川大學等10余所音樂或設有音樂專業的院校，每年培養專業人才3.5萬人。由成都發起成立中國專業音樂院校原創音樂發展聯盟，每年超過47000名音樂人才和超過6000名專業師資力量，彙聚到成都音樂發展大局中。

此外，隨著中國東盟藝術學院等人才培養機制和平台的建立，成都音樂影視人才不斷湧現。而每年舉辦的“蓉城之秋”成都國際音樂季、“金芙蓉”音樂比賽、成都音樂（演藝）設施設備博覽會都為音樂人才的交流提供了極佳平台。

(成都露天音樂公園)

有硬件平台

當前，成都市域內已建成大中型演藝場所37個，一批國際化演繹設施場地陸續建成投用。

2018年10月11日，四川大劇院正式迎客，四川大劇院采用“雙劇場”結構，其中大劇場1600多個座位，小劇場450個座位；2018年12月29日，成都城市音樂廳迎來首演，成都城市音樂廳總座位達3600多個，是目前西部最大的音樂廳，在全國綜合類劇院中規模排名第三；2019年4月30日，占地面積約39.5萬平方米、全國目前唯一的特效聲景觀公園——成都露天音樂公園開園首秀……城市音樂生活空間正在快速拓展。

(成都小通巷)

有消費熱情

難得的是，成都這座城市不僅有濃厚的音樂氛圍、扎實的產業基礎、優秀的音樂人、一流的演藝平台，更有一大批愛聽音樂、懂得享受音樂的人，從這裡火爆的演唱會市場可見端倪。成都的演唱會票房一直穩居全國前三，2018年成都的音樂演藝票房近5億元，已成為眾多音樂演藝品牌和項目的首選地。

成都每年有上百萬人次參與各種音樂節、演唱會等音樂活動。強大的音樂市場消費力，恰恰來自這座城市骨子裡對音樂的熱愛。2018年，成都還創新推出了“街頭藝術表演”項目，遍布全城的街頭藝人表演點位，更是給予了成都市民一個隨時隨地欣賞音樂藝術的審美場所。

對於成都而言，音樂的意義不言而喻。在漫長的歷史長河中，這座城市始終有著音樂的滋潤和哺育。如今，成都正以建設國際音樂之都的雄心和行動，向世界展示這座音樂之都的無限魅力。

音樂之名，成都歡迎你！

(文章來源:新華社)

(中時電子報)