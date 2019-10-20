2019年亞洲棒球錦標賽南韓隊原本以為學生球員為主的隊伍，即可拿到奧運資格賽的入場券，沒有想到踢到鐵板，今（20）日的中國大陸與南韓之戰，8局下大陸隊連得6分逆轉，終場大陸隊以8比6擊潰南韓、拿到季軍、這是大陸隊繼2005年後再奪亞錦賽季軍。

南韓隊輸給大陸隊只得第4名，這是南韓在亞錦賽史上第3次獲得第4名。大陸隊教練任秋革表示，這次確實打到很好成績，2次戰勝南韓隊，大陸隊有進步，但實力跟人家仍有差距。

南韓隊與大陸隊前3局沒有得分，4局上，南韓隊一連攻下4分，以4比0領先大陸隊，不過，大陸隊在4、5局各得1分，追成4比2的比數。7局上，南韓隊追加2分，比數拉大為6比2。

大陸隊悶了7局，8局下，大陸隊先追回3分，再由第2棒羅錦駿揮出右外野三壘安打，送回2名隊友，大陸隊連拿2分以7比6逆轉南韓隊，大陸的攻勢仍未停歇，楊晉安打讓大陸隊再攻下1分，形成8比6領先南韓的局面。

單場打出4安打的羅錦駿表示，打出超前分很興奮，很激動，能夠打出安打把分數追回來反超，內心肯定很激動，當時只想把比數打回來，所以注意抓投手的投球節奏，喜歡的球就進攻了。

對於大陸隊一路落後南韓，羅錦駿說，隊友沒有放棄比賽，大家還是都想打好，雖然比賽前面打得很悶，不過，這是最後一場比賽只能做好自己本分，盡全力、能拚就拚。

(中時電子報)