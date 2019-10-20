鴻海集團創辦人郭台銘今（20日）到高雄市舉辦感恩之旅，永齡基金會副執行長蔡沁瑜代為媒體聯訪時，針對近日郭董被點名列為民眾黨不分區立委，蔡說，目前沒考慮加入民眾黨，呼籲大家不用再給他這麼多壓力，或者給他這些劇本。

蔡沁瑜表示，郭董從一開始被點名為民眾黨不分區立委第1名，但後來又出現第8、第9名，她相信是大家很希望郭董可以有一些政治身分在社會事務參與，原則上要在民眾黨不分區裡面，必須要加入民眾黨，本身就要有黨籍的身分，才能夠成為不分區。

不過，她表示，郭台銘自己本身現在是無黨的情況，認為可以海闊天空去做很多事情，既然這樣子，是不是讓他可以再思考一下，因為現階段沒有考慮到說要進加入民眾黨。

她說，民眾黨當然是希望第一次參與這樣的大選，在立法院能夠衝出多一點席次，這股中道主流力量，在立法院是相當重要的，就跟我們的理念是相符合的，原則上有這樣子的想法真的無可厚非，我們也會支持，只不過說對郭台銘人生生涯規畫來講，並沒有這一項。

她指出，民眾黨想將政黨票的席次得票比率給拉上來，增加在立法院的席次，這些思考來講是出於善意，但對郭台銘先生來講，的確人生的劇本裡面，現階段還沒有走到這一段，就大家不用再給他這麼多壓力，或者給他這些劇本，讓他能夠先行靜下心來，把他想要做的事情，包括智庫，還有這個學校，還有他現在正在進行的感恩之旅，都能夠把它完成。

至於，感恩之旅高雄場邀來「神祕嘉賓」王金平，蔡沁瑜說，郭柯王其實一直合作無間的，本來邀請王院長來擔任神祕嘉賓想給大家驚喜，畢竟是關公好兄弟，但沒有想到昨天媒體就已經先破哏了，他真的二話不說，一口就答應，特地把時間排開來。

今天活動也再介紹加入一位新的郭家軍，為國民黨高雄立委提名人黃韻涵。蔡沁瑜說，雖然黃為國民黨籍，但不會衝突，因為郭台銘現在已經無黨身分，希望說自己所推出的這六大政策理念，可以在國會當中去落實去推動，因此郭家軍強調重質不重量，目前確定是北縉穎（李縉穎）、南韻涵（黃韻涵），至於中台灣或其他地方有在地推薦的優秀人選能加入。

(中時 )