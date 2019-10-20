韓國瑜與黨籍立委參選人一起見證觀光立國政策。(曹婷婷攝)

國民黨總統參選人韓國瑜20日與國民黨主席吳敦義、國政顧問團總召張善政與中華民國旅館公會等觀光界人士召開觀光政策發布記者會，韓國瑜宣布未來台灣將以觀光立國，迎八方之客，提高觀光產業的位階、資源、重要性，並考慮直接把觀光列為一個部會。

韓國瑜指出，觀光立國才能以利於200萬相關產業就業人口、30幾種行業享受觀光產業位階提高，並帶來興旺發展，辛苦觀光產業的各位，請再等一下，現在是最黑暗時刻，但最黑暗時刻也代表光明已經不太遙遠了。

韓國瑜提出觀光立國政策，目標是2024年達到1600萬觀光人口、2028年達到2000萬觀光客，他也強調，位階提高，負責把人帶進來，對外和善關係，台灣眼前望出去，所有圍牆都破了，我們打造友善環境，歡迎所有人進來台灣觀光。

他強調，我們有很多觀光障礙是人為造成，未來如果他當選，這些障礙都會拆除掉，未來台灣沒有敵人、只有朋友，沒有圍牆只有道路。

(中時 )