基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加，同時鼓勵幼兒園至國小四年級學生一起同樂。文化局指出，希望透過親子闖關活動與親子閱讀講座，來結合學校及家庭三方的合作，達成將閱讀推廣到孩子心中的目標，不僅讓學生以閱讀為起點的自主學習，更延續展開終身學習。

現場安排各式親子「共學共玩」的闖關活動，期盼藉由親子之間的攜手合作，從動到靜，使親子關係更加緊密。文化局在親子閱讀講座方面，特地邀請蔡淑瑛女士分享「從聽故事到閱讀」，撒下閱讀素養的種子，並將閱讀、運動及品格善行融入基隆的每一個大人、小孩心中，讓其以自然且具體的展現方式，表現在日常生活之中；另外也與八斗高中及建德國中的童軍志工一同合作，擔任活動的引導、安全維護及闖關的關主等服務，提供給在場市民們全方位的協助，同時展現基隆友善都市的本質。

文化局指出，閱讀能力的養成將深深影響著一個人的人生發展與整體學習，現今社會的學習已是無窮無盡，充滿無限可能，基隆市更積極結合中央資源及各相關單位的合作，衷心的為在地每一位市民提供教育上的各種嘗試。最後文化局更期望在場的每一位大朋友、小朋友，手拉手的享受這一場珍貴的閱讀體驗，並挖掘出閱讀的樂趣。

基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

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基隆市文化中心一樓大廳20日下午舉辦「新‧閱讀進行式」親子樂讀日閱讀推廣活動，邀請百名基隆在地的國小一年級新生及家長來參加。（基隆市政府提供／吳康瑋基隆傳真）

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