印尼學生除對專業課程、跨域學習有高度興趣外，也詢問有關異地學習的交換生機制和各項獎助學金問題。（金大提供／李金生金門傳真）

國立金門大學國際長顏郁芳一行赴印尼萬隆與巨港參加「印尼臺灣高等教育展」，確定明年度將有25位僑生與國際生報名就讀，在邁向國際化和多元招生目標，再獲得一些新成果。

金大表示，顏郁芳一行除出席教育展，也進入當地高中舉辦招生宣傳，並與〈印尼SEAMEO科學教師與從業人員培訓中心〉洽談合辦訓練營，就商業管理、領導統御與大數據分析等專業領域進行合作。

金大指出，印尼學生除對專業課程、跨域學習有高度興趣外，也詢問有關異地學習的交換生機制和各項獎助學金問題。目前在金大就讀的何娜娜同學在招生會中分享就學心得，並提出許多學習上關鍵問題，包括業界實習、語言標準、華語學習和獎助學金。

今年「印尼臺灣高等教育展」共有43所台灣的大學參加，來自雅加達金門互助會及金門子弟赴金大攤位致意。其中，今年度剛入學金大的印尼籍金門子弟陳心芳、陳心如雙親更特別帶親戚赴金大攤位諮詢，並分享女兒在金大學習心得，吸引當地學子的注意。

雅加達留台校友會沈麗平委員也表示，希望推薦新一代學子赴金大就讀。金門僑親彭素珊更表示，她的母親及丈夫都是金門人，祖厝仍在金門，希望以後孩子也有機會回到故鄉金大就讀。

金大表示，該校今年也辦理優秀外國青年來臺蹲點計畫，目前有4位學生留金攻讀碩士學位，而這項計畫也獲印尼當地學校的支持，承諾未來會繼續推動辦理。

金大108學年度已有21位印尼生學習中文與修習學士學位，預期該校在國際生源的部分，未來將趨於多元的組成，有助於國際學術能量的蓄積。

(中時 )